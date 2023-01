Une fin de match coûteuse pour les Raptors

Les Raptors de Toronto ont trébuché en fin de rencontre avant de s’incliner 114 à 106 face aux Suns de Phoenix, lundi au Footprint Center.

Après être revenus de l’arrière pour prendre les devants 84 à 82 au quatrième quart, les hommes de Nick Nurse ont été incapables d’arrêter des Suns affamés en fin de duel. Mikal Bridges, Chris Paul et DeAndre Ayton ont uni leurs efforts pour mettre le match hors de la portée des visiteurs.

La soirée a été particulièrement difficile du centre-ville pour les Raptors, qui n’ont réussi que neuf de leurs 33 tentatives (27,3%). Fred VanVleet et Gary Trent fils, avec respectivement 24 et 21 points, ont été les joueurs les plus productifs dans la défaite.

Le Montréalais Chris Boucher a été plus sollicité que lors de ses 18 matchs précédents. En 24 minutes de jeu, il a récolté 11 rebonds et cinq points.

Sans Anunoby

Au cœur d’une séquence cruciale dans leur calendrier, les Raptors seront privés des services d’OG Anunoby pour les trois prochains matchs.

Le natif de Londres s’est blessé au poignet en chutant dans la victoire de 123 à 105 des siens face aux Trail Blazers de Portland. Il n’a pas subi de fracture, mais sera tenu à l’écart pour le reste du voyage des «Raps» dans l’Ouest américain.

Cette saison, Anunoby a amassé en moyenne 16,9 points, 5,5 rebonds et 2,0 mentions d’assistance par rencontre. Il est aussi le meneur à égalité au chapitre des vols par match dans le circuit Silver, avec 2,1.

L’athlète de 25 ans n’a pas choisi son moment pour se retrouver sur le carreau. Les «Raps» tentent de sauver leur saison et de grimper au classement pour participer aux séries éliminatoires. Pointant au 12e rang de l’Association de l’Est, ils devront épater d’ici la date limite des transactions, le 9 février, pour convaincre l’état-major torontois de ne pas devenir vendeur.

Anunoby est justement un des joueurs suscitant le plus d’intérêt auprès des autres formations. Selon le réseau FOX Sports, il ne serait pas heureux avec les Raptors et il pourrait faire ses valises si une équipe est prête à payer le gros prix pour obtenir ses services.

Les Knicks de New York et les Suns auraient cogné à la porte de l’équipe de la Ville Reine pour faire l’acquisition d’Anunoby, qui touchera un salaire annuel de 18,6 millions $ jusqu’en 2025.