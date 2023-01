Voici le VRAI concours d’habiletés!

On verra bien ce que nous réserve l’exotique concours d’habileté du week-end des étoiles, vendredi en Floride, mais aujourd’hui, on vous révèle les meneurs en réelles situations de jeu dans la LNH. C’est plus pertinent, disons.

Avant tout, sachez qu’il serait impossible de faire cet exercice sans les impressionnantes micro-statistiques de Clear Sight Analytics, l’entreprise novatrice de l’ancien gardien de but, Steve Valiquette, devenu aussi analyste des matchs des Rangers de New York.

Globalement, les jeux latéraux ont le plus d’impact ayant causé 1048 buts avant les matchs de dimanche. Suivent de près les jeux brisés (901 buts), les tirs voilés (694), les échappées (533), les rebonds (510) et les tirs sur réception (347).

Seuls les 30 gardiens les plus sollicités dans chaque catégorie ont été considérés dans notre évaluation.

Jeux latéraux : Vasilevskiy

Sans surprise, Andrei Vasilevskiy (Lightning) a été le meilleur contre les passes ou transports de rondelle à travers le corridor central. Sa recette : explosivité et compacité. Son efficacité de ,814 survole la piètre normale de ,694. Jake Oettinger (Stars) et Karel Vejmelka (Coyotes) suivent à ,789 et ,787 respectivement. Le pauvre Vejmelka a subi 108 jeux transversaux comparativement à 70 pour Vasilevskiy et 71 pour Oettinger.

Jeux brisés : Hellebuyck

Quel défi ces jeux brisés ! Leur imprévisibilité explique le sombre taux d’efficacité général de ,738. Pensez aux mêlées devant le filet, aux déviations accidentelles par des coéquipiers, ainsi qu’aux rondelles libres qui ont d’abord ricoché sur une jambe, un patin, ou une culotte. Bref, le chaos.

Un casse-tête mieux résolu jusqu’à maintenant par Connor Hellebuyck (Jets) qui n’a cédé que 7 fois sur 65 jeux surprises (,892). Stuart Skinner (,860/Oilers) et Alexandar Georgiev (,797/Avalanche) le secondent. Le hasard est un facteur ici, mais la chance sourit davantage aux gardiens intuitifs et campés près du centre de leur filet.

tirs voilés : Oettinger

Obstruer la vue du gardien est devenu une science et c’est pourquoi la dernière chose dont les cerbères ont besoin est d’un coéquipier dans l’écran. Le fureteur par excellence est Oettinger (,899) qui n’a cédé que 7 fois en 69 occurrences plus ou moins opaques.

Tristan Jarry (,892/Penguins) et Saros (,869/Predators) sont bien au-dessus du rendement moyen de ,800. Étonnant qu’un petit gardien comme Saros excelle dans cette catégorie. L’important : chercher farouchement la rondelle et bien diriger ses coéquipiers.

Échappées : Ullmark

Le leader de notre top 30, Linus Ullmark (Bruins), est le meilleur contre les échappées et demi-échappées avec 31 arrêts sur 35 incursions solo pour un taux de ,896, ce qui est nettement supérieur à l’indice collectif de ,761. Vitek Vanecek (,875/Devils) et Vejmelka (,857) occupent les deux autres places du podium.

Patience, longues jambes et pression défensive arrière sont les aidants naturels, ici. Le diminutif Saros a subi 66 échappées jusqu’à maintenant. Ouf ! Ses cannes un peu courtes l’ont limité à ,712 en efficacité.

Rebonds : Saros

Saros a ce don de bien suivre les rondelles rebondissant de son corps et il a stoppé 60 rebonds sur les 67 (0,896) qui ont abouti sur la lame de bâton d’un adversaire. Il devance Sergei Bobrovsky (,886/Panthers) et Ilya Sorokin (,877/Islanders). Le rendement moyen est ,796.

Tirs sur réception : Jarry

Tristan Jarry (Penguins) a le mieux contré les tirs sur réception non voilés avec une efficience de ,971 (2 buts sur 68 tirs). Samuel Montembeault (,958/Canadiens) et Joonas Korpisalo (,955/Blue Jackets) suivent sur le podium. Le peloton est à ,920.

Ici, les tirs rapides à proximité du filet s’ajoutent aux tirs frappés de l’extérieur. Encore là, se tenir près du centre du filet est payant.

Shesterkin et DeSmith

Igor Shesterkin (Rangers) est le meneur contre les tirs non voilés de l’enclave avec 82 arrêts sur 83 tirs. Casey DeSmith (Penguins) prévaut contre les déviations par les joueurs adverses (26 arrêts en 26 occasions). Quant à notre top 30 hebdomadaire, Ullmark occupe la tête pour une huitième semaine d’affilée.