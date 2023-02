1 million $ ne serait pas suffisant pour vivre une retraite sereine

Plus des trois quarts des Québécois croient que leur retraite sera assurée et sereine avec des économies de 1 million $, mais ils se voilent la face, selon une experte.

«Il est étonnant que les gens soient aussi nombreux à croire que 1 million de dollars suffit à la retraite, d’autant plus que bon nombre ignorent quel sera le coût de la vie à la retraite, a indiqué Christine Van Cauwenberghe, cheffe de la planification financière d’IG Gestion de patrimoine. En règle générale, la somme dont on a besoin pour vivre à l’aise à la retraite dépend de multiples facteurs.»

Pour autant, 40 % sont préoccupés par les effets d’une récession possible en 2023 sur leur situation financière et prévoient que le coût de la vie sera plus élevé à leur retraite qu’il l’est maintenant.

«Malheureusement, les gens sont souvent induits en erreur par des renseignements désuets et ne reçoivent peut-être pas toute l’aide nécessaire pour leur planification financière. Compte tenu de leur mode de vie et des soucis supplémentaires entourant les répercussions de l’inflation sur leur plan financier, particulièrement à la retraite, les Canadiennes et Canadiens ont besoin d’un plan de retraite sur mesure pour déterminer le montant qui répondra à leurs besoins particuliers», a ajouté Mme Van Cauwenberghe.

Au niveau national, les deux tiers de Canadiens pensent que 1 million $ est suffisant pour la retraite, et la même proportion est préoccupée par la récession. En revanche, un tiers des Canadiens (33 %) ne connaît pas le pourcentage de leur revenu actuel dont ils auraient besoin pour couvrir leurs dépenses à la retraite.

Autre mythe: le REER ne suffit pas

Le REER est un outil d’investissement important pour la retraite, mais près de 45 % des Québécois estiment pouvoir vivre à l’aise à la retraite du seul fait d’avoir épargné assez. Au niveau national, ce nombre passe à 57 %.

«Il est important de commencer le plus tôt possible à épargner en vue de la retraite, et indéniablement dans un REER, mais il ne s’agit là que d’une étape de la planification de la retraite», a affirmé Christine Van Cauwenberghe.

Ce sondage a été mené en ligne du 4 au 10 janvier 2023 auprès d’un échantillon de 1507 adultes et non retraités.

D’autres faits à noter: