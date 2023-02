D'AMOUR, Henri



Le 14 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé Henri D'Amour, époux de feu Jeannine Dorais.Il laissse dans le deuil ses enfants Robert (Diane), Sylvie (Richard) et Yves (Carole), ses petits-enfants Kim, Simon (Jessica) et Jonathan, ses deux arrière-petits-enfants Clément et Marion, ses belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces ainsi que ses amis.La famille vous accueillera le dimanche 12 février de 13h à 16h à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 16h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Papillon serait apprécié.