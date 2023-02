BRUNET, Bernard



À Kirkland, le 12 janvier 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Bernard Brunet, époux de Mme Lise Brunet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean (Christiane), Marlène (Michel), André (Lise), ses petits-enfants Stéphanie (Yanick), Valérie (Jean-François), Julie (Gabriel), Marie-Ève (Olivier), Isabelle, Éric (Courtney), Marc-André (Marie), ses 14 arrière-petits-enfants, son frère Réjean, sa belle-soeur Jacqueline (feu Bernard), son beau-frère Michel (Monique) son voisin et très cher ami Marc Desparois, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 5 février de 10h à 12h et de 14h à 17h au salon de la :Une liturgie aura lieu le jour même au salon à 16h30.