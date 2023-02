MORANVILLE, Edouard



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès d'Edouard Moranville surnommé "Eddy" par tous.Le 24 janvier 2023, accompagné de son épouse, de sa fille Marie-Josée et de son petit-fils Mikel, Eddy nous a quittés paisiblement pour un monde meilleur.Retraité du Journal de Montréal, il adorait jouer au golf et voyager. Un homme généreux, toujours souriant qui aimait la vie. Personne n'était indifférent à son charme et son rire.Il laisse dans le deuil son épouse Germaine, ses filles Martine (Jorge) et Marie-Josée (Jamie), ses petits-enfants Mikel, Julen, Ema, Alexandre et Simon, son frère Pierre (Ginette), sa soeur Manon (Claude), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis le jeudi 9 février 2023, de 14h à 17h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145 Chemin Chambly, St-Hubert J3Y 5K2.Remerciements à tout le personnel du CHSLD Henriette-Céré qui nous a accompagnés jusqu'au dernier moment.