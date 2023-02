RENSHAW, Johanne



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Johanne Renshaw, survenu le 24 janvier 2023, à l'âge de 65 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Raymond Flamand.Elle laisse dans le deuil son frère Yvon, sa belle-fille Line Flamand-Gauthier et son conjoint Alain Gauthier, leurs enfants Marie-Éve, Pier-Yves (Mae-li) et leur enfant Valériane, François et ses enfants Charles et Laurent, son beau-fils Roger Flamand, sa belle-fille Sylvie et son conjoint Daniel Morency ainsi que plusieurs parents et amis.Les services funéraires ont été confiés à la :