LABRECQUE, Ginette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Ginette Labrecque, survenu le 19 janvier 2023, à l'âge de 80 ans. Elle était l'épouse de monsieur William van der Knaap.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Annie, Lyne (Michel) et Josiane, ses petits-enfants Joanie, Justin et Tristan, son frère Michel, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 février 2023, de 12h30 à 15h30 à la :Une cérémonie sera célébrée par la suite à la chapelle de la Coopérative de St-Hubert.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.La famille tient à remercier l'équipe des soins du département de pneumologie du Centre universitaire de santé McGill Site Glen.