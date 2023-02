5e saison de «Révolution» à TVA: Mel Charlot prend la relève des Twins à titre de maître

Lydia Bouchard et Jean-Marc Généreux côtoieront un nouveau maître sur le plateau de la 5e saison de Révolution: la Montréalaise Mel Charlot, qui est danseuse professionnelle, chorégraphe et directrice artistique à l’international se joint à la populaire compétition de danse de TVA.

Actuellement sur scène aux côtés de Lizzo, Mel Charlot aime se déhancher depuis sa tendre enfance, elle qui a été élevée au sein d’une famille où musique et danse faisaient bon ménage.

Elle remplace les frères Larry et Laurent Bourgeois, les Twins, qui ont partagé leur savoir au cours des quatre premières saisons de Révolution.

«J’ai une grosse personnalité, j’ai beaucoup d’amour, je réagis très fort quand j’aime quelque chose. J’ai un gros cœur de maman et j’adore voir les danseurs repousser leurs limites à un autre niveau», a-t-elle dit depuis Los Angeles, ajoutant avoir «hâte d’être sur le plateau et d’être de retour à la maison».

Spécialiste de la danse hip-hop et de la danse commerciale, Mel Charlot a commencé à suivre des cours à l’âge de 13 ans. De fil en aiguille, elle a pris part à des compétitions importantes, triomphant à plusieurs occasions au Hip Hop International. Elle a enseigné la danse pendant des années et, outre Lizzo, elle a bossé pour des artistes comme Cardi B, Beyoncé, Mariah Carey, P. Diddy, Busta Rhymes, Kanye West et Pharrell Williams.

Elle a de plus partagé son savoir-faire chorégraphique avec les équipes de production des émissions Lip Sync Battle, I Can See Your Voice, The Masked Singer et Chanteurs masqués, au Québec. Mais c’est à So You Think You Can Dance qu’elle a pu déployer sa vision à travers des numéros complets, mettant sa touche aux chorégraphies, à la musique, aux éclairages, aux coiffures, aux maquillages, etc.

C’est la première fois qu’elle sera juge à la télévision à Révolution, un nouveau défi qu’elle a accepté dès qu’elle a reçu le coup de fil. «C’est un honneur pour moi, surtout que c’est dans ma ville natale», a-t-elle dit.

«C’est important que les danseurs – je le sais pour avoir été à leur place dans des compétitions – sachent que c’est un grand pas juste d’être là, qu’ils soient choisis ou pas. C’est un grand pas d’avoir des commentaires des maîtres, donc je veux qu’ils quittent la scène avec quelque chose qui les fera grandir.»

Les surprises de la vie

Si elle est aujourd’hui davantage chorégraphe et directrice artistique, il n’en demeure pas moins que la danse demeure au cœur de sa vie, qui lui fait de belles surprises.

«Dernièrement, pendant que j’assistais la chorégraphe de Lizzo, elle m’a demandé si je voulais danser. Je n’étais pas certaine. Mais finalement, je danse pour la tournée. Je n’avais pas planifié ça, c’est un beau cadeau», a-t-elle souligné. Elle pourra honorer le restant de la tournée de la chanteuse américaine, en parallèle avec les tournages de Révolution, ce printemps et cet été. Lizzo s’arrêtera au Centre Bell le 4 mai prochain.

Mel Charlot est partie à Los Angeles en 2010, partageant depuis son temps entre la capitale du cinéma, la Grosse Pomme et la métropole québécoise. «À Montréal, on n’a pas autant d’opportunités. Je suis allée aux États-Unis pour voir si c’était possible pour moi de réussir», a-t-elle dit, reconnaissant avoir été à la bonne place, au bon moment, en plus d’avoir été fonceuse.

«Ça me fait penser que lorsque j’étais à New York, il y avait une audition pour le spectacle Holler If Ya Hear Meet à Broadway. Mon agente m’avait dit de ne pas aller parce que je n’avais pas été sélectionnée, mais quand j’ai su qui était le chorégraphe, j'y suis allée quand même. Ils m’ont demandé de revenir, puis de revenir encore, puis j’ai été choisie! C’était l’une des premières fois qu’il y avait du hip-hop à Broadway.»

Produite par Groupe Fair-Play, en collaboration avec Québecor Contenu, Révolution sera de retour à TVA l’automne prochain avec Sarah-Jeanne Labrosse aux commandes.

Préauditions en cours

Pour s’inscrire en vue de participer à la 5e saison de Révolution, il suffit de se rendre en ligne [revolutiontva.ca]. La date limite pour se manifester est le 20 février.

Révolution en tournée

Le spectacle Révolution en tournée sera présenté au Théâtre St-Denis de l’Espace St-Denis à Montréal (9 au 19 février et 4 au 7 mai), au Théâtre du Palais municipal de Saguenay (25 février), au Théâtre Capitale de Québec (2 au 19 mars), à la Salle Odyssée de Gatineau (26-27 mars), à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières (26-27 mai) et à la Salle Maurice-O’Bready de Sherbrooke (27 au 29 juin).