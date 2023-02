SHAW, Alvin Ronald



C'est avec une profonde tristesse que la famille d'Alvin R. Shaw annonce son décès paisible à Saint-Jérôme le 21 janvier 2023 à l'âge de 84 ans.Il restera pour toujours aux souvenirs de son épouse Huguette Légaré depuis 59 ans, de ses fils Philip (Annie Gauthier), Michael (Kathleen Wurtele), de ses biens-aimés petits-enfants Kelly-Ann, Allison et Alex ainsi que de plusieurs neveux, nièces et amis.Un service funéraire célébrant sa Vie aura lieu en l'Église Unie de Shawbridge. L'enterrement suivra au cimetière le 21 mai à 13h. Pour plus d'informations: