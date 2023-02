ROY, Rita



À Joliette, le mercredi 25 janvier 2023 est décédée, à l'âge de 90 ans, Rita Roy, épouse de feu Claude Paquette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise, Diane (François) et Rémi (Nancy), ses petits-enfants Mélissa, Maxime, David, Audrey, Jessyca et Catherine, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 9 février 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 10 février 2023 à compter de 13h, suivi des funérailles à 15h.