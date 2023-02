À bout du système de santé québécois: il se fait soigner en Ukraine, malgré la guerre

Rongé par des symptômes qui l’empêchent de vivre normalement, un Québécois d’origine ukrainienne a préféré consulter des médecins en Ukraine, malgré la guerre, tant il est découragé par le réseau de la santé québécois.

«Je veux juste qu’on me dise si je vais vivre encore cinq ans ou dix ans, que je me prépare et que j’organise ma vie, que je fasse un plan», laisse tomber André Boris, 61 ans, avec les larmes aux yeux en regardant sa fille Alina, 31 ans.

Depuis plusieurs mois, ce dernier est aux prises avec des symptômes qui l’empêchent de vivre correctement, tels que de la fatigue intense ou un sentiment d’être presque asphyxié.

Après avoir été aux urgences, avoir vu son médecin de famille et avoir passé de nombreux tests, M. Boris s’est résigné à aller en Ukraine, dans une clinique privée, pour tenter d’avoir des réponses plus rapidement.

C’est que depuis mai 2022, ce réfugié politique arrivé au Canada il y a près de 30 ans voit son état de santé se dégrader rapidement.

On lui a d’abord diagnostiqué un problème de reflux gastriques, puis des problèmes de tensions, et lui a demandé de passer des tests de sommeil. Mais rien ne change.

Photo Clara Loiseau

«À chaque fois qu’on prend rendez-vous, on peut le [médecin] voir que 10 minutes, je n’ai pas le temps de lui parler et d’être écouté. C’est décevant, c’est frustrant», explique, à bout de souffle, l’analyste informatique qui vit à Montréal.

Des soins pendant la guerre

C’est pourquoi, las d’attendre dans le système de santé québécois, il a décidé d’aller consulter dans son pays d’origine, malgré la guerre qui a commencé en février.

«Ici, passer des examens, ça peut prendre des semaines ou des mois. En Ukraine, je paie un peu, mais je passe l’examen à l’instant même», affirme-t-il.

C’est qu’à Lviv, dans l’ouest du pays, où vit la mère de M. Boris, la vie est presque normale. Il est facile de voir un médecin d’une clinique privée ou d’y passer des examens médicaux.

«En Ukraine, il y a de plus en plus de cliniques privées. Pour une IRM, ça coûte environ 150 $, alors que ça en coûterait 1000 $ au privé au Québec», explique-t-il, en ajoutant que ça lui aura tout de même coûté presque le même prix qu’ici à cause du billet d’avion.

Moins cher

Les cliniques privées sont devenues un vrai business, car le système public est loin d’être à la pointe de la technologie, explique M. Boris.

«Les Ukrainiens qui travaillent à l’extérieur du pays ont les moyens de s’y faire soigner», confie-t-il.

Mais, malheureusement, aucun médecin consulté là-bas n’a été capable de lui donner un diagnostic, seulement de lui donner quelques pistes, affirme-t-il. Et à son retour au Canada, son état a empiré.

Après avoir passé en novembre de nouveaux tests, cette fois respiratoires, M. Boris a pu revoir son médecin le 30 décembre.

Toujours sans diagnostic

«Il pense que je ne lui dis pas tout, mais c’est parce que mes symptômes s’aggravent vite. Il m’a prescrit des pompes qui m’aident un peu, mais je suis encore très loin de respirer normalement. Mon médecin m’a dit de le rappeler dans un mois ou deux», déplore-t-il, ajoutant qu’il a souvent l’impression d’être asphyxié.

Toujours sans diagnostic, M. Boris n’exclut pas de profiter d’un futur voyage en Ukraine avec ses enfants pour aller y voir sa mère et retourner s’y faire examiner, s’il ne sait toujours pas quel mal le ronge.

«Je veux juste qu’on me dise ce que j’ai», souffle-t-il.