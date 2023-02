À l'affiche partout au Québec le 24 février: le Conte pour tous «Coco ferme» projeté en ouverture du FIFEM

«Coco ferme», le 25e film des Contes pour tous prendra l’affiche le 24 février prochain dans les salles obscures du Québec.

Mais avant de charmer petits et grands partout en province, le film sera projeté le 19 février en ouverture de la 26e édition du Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM). L’événement se tiendra du 25 février au 5 mars.

La bande-annonce vient aussi d’être dévoilée.

Rappelons que trois nouveaux films originaux des Contes pour tous sont prévus, «Coco ferme» étant le premier à voir le jour, alors qu’on relance la populaire franchise. «Coco ferme» s’intéresse à trois jeunes entrepreneurs qui se lancent dans la création d’une ferme de 500 poules pondeuses, projet qui ne sera pas de tout repos, on s’en doute.

Le long métrage met en vedette Oscar Desgagnés («L’Arracheuse de temps», «Chien et chat»), Joey Bélanger («L'oeil du cyclone», «Chouchou») et Emma Bao Linh Tourné («Ru», «Comme des têtes pas de poule»), Benoît Brière, Simon Lacroix, Steve Laplante et Louis-Philippe Dandenault.

PHOTO COURTOISIE Les Productions La Fête

Voici le synopsis partagé par la production: «Max et son père s’installent dans un village tranquille à plusieurs kilomètres de la grande ville. Lorsque Max fait la découverte de poules dans la vieille grande abandonnée de son cousin Charles, le jeune homme y voit une opportunité de se lancer en affaires en vendant des œufs bio. Maxi fait appel à ses amis et notamment à Alice, une youtubeuse et de sa famille ainsi que tous les habitants du village, dont le gentil Tite-Bière. Lorsque les forces bureaucratiques commencent à se liguer contre lui, Max doit utiliser toutes les leçons tirées de ses héros pour atteindre son but».

PHOTO COURTOISIE Les Productions La Fête

Scénarisé par Dominic James, en collaboration avec Jacques Desjardins, «Coco ferme» est réalisé par Sébastien Gagné et produit par Les Productions la Fête et Attraction, en collaboration avec Québecor Contenu et Club illico. C’est TVA Films qui est le distributeur. Après sa virée en salle, le film sera disponible sur Club illico, la plateforme de Vidéotron.