DESRUISSEAUX, Lucien



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Lucien Desruisseaux, survenu le 30 décembre 2022, à l'âge de 98 ans. Il était l'époux de feu madame Denise Gauvreau.Il laisse dans le deuil ses enfants Gilles, Serge et Carole, ses petits-enfants Nadine, Annie, Jean-François et Elyse, ses arrière-petits-enfants, Élodie, Étienne, Rosalie, Coralie, Loïck, Maxime, Mickael et Anna, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 février 2023, de 14 h à 16 h à la :Une cérémonie sera célébrée à 16 h,en la chapelle de la Résidence funéraire Saint-Hubert. Vous êtes invité à un repas buffet après la cérémonie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille tient à remercier l'équipe des soins de La Marée pour leurs excellents soins et leur chaleur humaine.