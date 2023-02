CHAREST, Bruno



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Bruno Charest, 60 ans, survenu récemment à Montréal.De Québec, il était le fils de feu Dr André Charest et de feu Denyse Côté, frère de feu Micheline, d'Hélène et de Mark. Il laisse également dans le deuil leur conjoint(e), nièces, neveux, cousins, cousines, oncles et tantes.Son départ attriste profondément un grand nombre d'amis issus de différentes sphères de sa vie. De sa carrière de footballeur, il laisse derrière lui ses deux " Big Brothers " Glen Constantin et Peter Shea, ses nombreux coéquipiers des Cougars de Champlain et des Gaiters de l'Université Bishop's et bien d'autres qui ont marqué sa vie.Une cérémonie en son honneur sera célébrée à Québec au printemps.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à ladécernée à un étudiant-athlète de football de l'Université Bishop's faisant preuve de leadership et de détermination.