PRIMEAU, Irénée & LEGRIS-PRIMEAU, Jeannette

Nous vous annonçons à regret le décès de nos parents M. Irénée Primeau et Mme Jeannette Primeau (née Legris) en ce 25 janvier 2023 à l'âge de 90 ans. Ayant vécu plus de 65 ans ensemble à Sainte-Martine, ils ont choisi de partir ensemble.



Épicier bien connu, Irénée a été impliqué de plusieurs façons dans sa communauté et sa région.



Jeannette, sa femme l'a soutenu dans toutes ses oeuvres et lui a donné cinq enfants : Jocelyne (André Provost), Dominique (Marie-Claude Roy), Céline (André Pelland), Martine (Gilles Deneault) et Marie-Claude (Stéphane Rose).



Des petits-enfants sont venus égayés leurs jours : Amélie, Marc-Antoine, Olivier, Julien, Guillaume, Rosy, Fabrice et Ludovic ainsi que 5 arrière-petits-enfants : Zack, Maya, Abigaël, Jules et Gloria.



Irénée, le dernier de sa famille à nous quitter, était le fils de Armand Primeau et de Léa Boileau et frère de Jeanne (Georges), Paul-Émile (Thérèse), Claire (Arthur), Gérard (Yvonne), Maurice (Rollande) et Nérée (Yolande).



Jeannette, fille de Isidore Legris et de Alice Legault, laisse dans le deuil sa soeur Hélène, son frère André (Claire) et sa belle-soeur Georgette. Partis avant elle, Jean-Paul, Gertrude (Lionel), Gustave, Suzanne (Marcel), Marie-Marthe (Charles), Léo (Thérèse), Louis-Joseph (Pauline), Joseph-Albert (Thérèse), Marie-Thérèse, Denise (Jacques) et Henriette (Royal).



Se joignent à eux de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis.



La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, en église de Sainte-Martine le samedi 11 février 2023 à partir de 11h. Les funérailles suivront à 15h, sous la direction de la:





Ceux qui le désirent peuvent offrir des dons à la Fondation de l'Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay ou à la Croix-Rouge.