TRIGANNE, Pierre

C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Pierre Triganne à Pierrefonds, le 21 janvier 2023.Pierre était un amoureux de sa famille, un artiste d'exception, un farceur renommé et un curieux de nature.Il laisse dans le deuil son épouse Murielle Cléroux, ses deux filles Marie-Pier (Hervé) et Véronique (Dominic), son frère Michel (Daniele), ses petites-filles Maélie, Élya et Béatrice, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.Une célébration de la vie de Pierre aura lieu le samedi 11 février 2023 de 11 h 30 à 15 h 30 à l'Agora du Cégep Gérald-Godin, 15615 Boul. Gouin Ouest, Sainte-Geneviève.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal ou la Fondation des CLSC du Lac-Saint-Louis et de Pierrefonds, que nous remercions pour leur soutien exceptionnel.