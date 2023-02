Bazinyan et Fox respectent la limite de poids

C’était jour de pesée en vue du gala de jeudi d’Eye Of The Tiger Management, au Casino de Montréal.

Le boxeur montréalais Erik Bazinyan (28-0, 21 K.-O.) et son aspirant Alantez Fox (28-3-1, 13 K.-O.) ont tous fait le poids en vue de leur choc en finale de l’événement de jeudi. Le premier affichait un poids de 167,5 lb sur le pèse-personne, tandis que l'autre a fait osciller la balance à 167 lb.

«C’est un combat très important pour moi, parce que je vais obtenir plusieurs opportunités par la suite, a déclaré Bazinyan, après la pesée. Je suis 100% prêt pour une bonne victoire et ça va être spectaculaire pour les amateurs.»

À 140 lb sur la balance, Junior Ulysse (22-2, 12 K.-O.) n'a eu aucun mal à faire le poids en vue de son rendez-vous avec Gabriel Gollaz Valenzuela (25-3-1, 15 K.-O.) en demi-finale. Le Mexicain pesait une livre de moins que lui.

Alexandre Gaumont (6-0-0, 4 K.-O.), Christopher Guerrero (5-0, 1 K.-O.), Avery Martin-Duval (8-0-1, 4 K.-O.) et Wilkens Mathieu, dans ses débuts professionnels, figurent tous sur la carte de boxe de ce gala.

L’adversaire de Gaumont, le Mexicain Carlos Gallego Montijo (8-4, 6 K.-O.), n’a par ailleurs pas été en mesure de respecter la limite de 160 lb.

De plus, le combat devant impliquer Raphaël Courchesne (9-1, 4 K.-O.) a été reporté en raison d’une blessure. Le Québécois s’est fait mal accidentellement à une main en matinée. Une évaluation physique a été exigée par la Régie des alcools, des courses et des jeux et les médecins ont décidé d’annuler le combat.