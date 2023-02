OUELLET, Jeannine



À Verdun, le 25 janvier 2023 à l'âge de 88 ans, est décédée paisiblement madame Jeannine Ouellet, fille d'Émile Ouellet et de Lucinda Fournier et épouse de Jean-Paul Plouffe. Elle va rejoindre ses soeurs, Georgette et Armande, ses frères, Camille et Gérard.Outre son compagnon et complice des sept dernières décennies, elle laisse dans le deuil ses deux fils, Michel et Benoît; son petit-fils Mathieu et son arrière-petit-fils Samuel; son beau-frère Gilles Plouffe (feu Judy), ainsi que de nombreux parents et amis.Jeannine Ouellet a connu une carrière en enseignement de tout près de 35 ans à Verdun, autant au primaire qu'au secondaire, d'abord à Notre-Dame-de-Lourdes et à Notre-Dame-Auxiliatrice, puis aux écoles Notre-Dame-de-la-Paix, Margarita et Notre-Dame-du-Sourire. Femme de transmission et de tête, sa vie est aussi une belle histoire de coeur, de découverte, d'ouverture aux autres, d'accueil et d'écoute.La famille vous accueillera au complexe funéraire Urgel Bourgie/ Athos de LaSalle, 1275, avenue Dollard, ville LaSalle,le samedi 4 février 2023 de 13h à 19h. Un hommage sera alors rendu à la défunte.