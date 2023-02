« Côté Eve »: un spectacle coloré digne de la raconteuse

Elle n’a peut-être pas la stature de Kate Middleton, mais elle possède tous les attributs d’une princesse gaspésienne.

Arrivée sur scène comme une tonne de briques, Eve Côté a présenté mercredi soir la première de son premier spectacle solo, «Côté Eve», à l’Olympia de Montréal.

Un spectacle intime et personnel, où les histoires de famille et de jeunesse ont pris vie dans un décor théâtral évolutif. Le public a été complètement immergé dans son univers et, bien entendu, dans sa Gaspésie natale, où les patois, ainsi que les expressions colorées et très imagées ont poussé en elle.

Avec sa verve qui lui est propre, un mélange de dictons gaspésiens et de grossièretés, la raconteuse, qui parle parfois très vite, a fait preuve d’une grande aisance sur scène, l’habitant pleinement. Elle chante et danse la claquette, mais surtout raconte comme elle seule sait le faire.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Mariant efficacement l’humour et le théâtre; ce qui n’est pas sans rappeler les spectacles humoristiques d’autrefois, du temps d’Olivier Guimond, le spectacle d’environ une heure et quart a été bien conçu. L’humoriste s’est notamment entourée de Joël Legendre pour la mise en scène.

Au fil de la soirée, différents tableaux – un tabouret avec un téléphone, un escalier amovible et évolutif, une chaise sur un tapis avec une caisse de bières en bois – se sont animés sur les planches au fur et à mesure que le spectacle se déployait. Chacun de ses éléments a bien sûr permis à la raconteuse de donner vie à ses histoires tout aussi drôles qu’improbables, qui ont donné peu de répit au public pour reprendre son souffle.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Ces dernières années, l’humoriste a enchainé les projets à télé («Le maître du jeu», «Roast battle»), sur le Web et à la radio. Elle fait d’ailleurs partie de «La gang du matin» avec Marie-Josée Gauvin et Pierre-François Legendre, diffusée quotidiennement sur les ondes de Rouge FM. Elle a également sillonné les routes du Québec pendant six ans avec Les Grandes Crues, un duo qu’elle formait avec Marie-Lyne Joncas.

Eve Côté présentera son spectacle solo à Québec, le 21 février prochain à la salle Albert-Rousseau, puis un peu partout dans la province jusqu’en mars 2024.