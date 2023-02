LACOSTE, Claude



À son domicile, entouré de ses proches, le 14 janvier 2023, est décédé M. Claude Lacoste âgé de 83 ans, époux de Mme Alice Desjardins.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Jocelyne Boivin), Manon, Diane (Serge Tremblay), Pierre (Linda Choquette), ses soeurs Colombe (feu Gabriel Fortin), Raymonde, Nicole, ses 4 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra parents et amis le dimanche 5 février 2023 de 11h à 15h au salon de la :