Découvrez Kevin MacLeod, le compositeur le plus écouté de la planète

Vous avez sûrement tous déjà entendu une mélodie écrite par Kevin MacLeod. Son catalogue de plus de 2000 chansons libres de droits est pratiquement impossible à éviter sur le web.

Ses morceaux accompagnent des millions de vidéos sur YouTube ou TikTok, des milliers de films ainsi qu'une centaine de jeux vidéo.

Qui est cet homme chauve et timide qui a changé la face d’internet pour toujours?

Bogue de l’an 2000

Kevin MacLeod a vécu une enfance banale dans l’État américain du Wisconsin. Né en 1972, il s’intéresse très tôt à la musique et aux ordinateurs. Il commence à composer de la musique après avoir acheté un petit clavier électronique.

Après avoir étudié la musique à l’université du Wisconsin à Green Bay, il décroche un emploi comme programmeur informatique. Il continue de créer de la musique et à téléverser ses créations sur internet jusqu’à la naissance des plateformes de partage de vidéos comme YouTube, au début des années 2000.

Dans ses débuts, YouTube était comme le Far West. Personne ne respectait la notion des droits d’auteurs et rapidement, la plateforme a été forcée d’agir. Les vidéos qui utilisaient des chansons sans l’autorisation de leurs auteurs se faisaient supprimer par le site web.

Devant ce problème, MacLeod a décidé de rendre son catalogue disponible à tous.

«Comme j’étais presque l’un des seuls à composer des titres gratuits, les gens se sont mis à les utiliser. L’unique condition était qu’ils me créditent», a expliqué MacLoed dans une entrevue.

Militant anti-droit d’auteurs

La musique de Kevin MacLeod est rapidement devenue virale. Celui qui se décrit comme un militant radical prône l’abolition des droits d’auteurs. MacLeod voudrait que la musique puisse circuler librement pour favoriser la création.

«À l’époque, si vous vouliez trouver de la musique libre de droits pour accompagner vos productions, il fallait acheter des CD qui coûtaient parfois des centaines de dollars. Je me suis dit que ça serait une bonne idée pour plein de gens si je donnais ma musique à tout le monde», a-t-il expliqué au média ADN.

Son nom a commencé à circuler sur la toile et de nombreuses personnes l’ont approché pour collaborer avec lui.

Le compositeur a même attiré l’attention d’un certain Martin Scorsese. Dans le documentaire Royalty Free : The Music of Kevin MacLeod, on raconte que l’un des assistants du légendaire réalisateur l’a approché pour utiliser l’une de ses compositions.

«J’ai simplement dit que la condition pour se servir de ma chanson était de me créditer, a-t-il expliqué. La production a halluciné et m’a proposé de l’argent. Je leur ai alors demandé 30 dollars, soit le prix auquel je vends les licences de mes compositions sur mon site web».

L’homme qui pourrait détruire YouTube

Il est impossible de savoir combien de fois la musique de Kevin MacLeod a été utilisée sur YouTube. S’il décidait de monétiser sa production, le musicien deviendrait «l’homme le plus détesté d’internet». Il estime qu’il pourrait gagner entre 40 et 50 millions de dollars par jour.

«C’est un peu comme si je possédais le “kill switch” de YouTube. Mais je vous rassure, je n’appuierai jamais sur ce bouton», dit-il.

Le musicien, qui apprécie son anonymat, ne semble pas se soucier du nombre de téléchargements sur ses plateformes.

«Franchement, je n’en sais rien, explique-t-il. Je ne regarde pas vraiment les statistiques».

Avec les informations de Nova.fr et Jack Canal +