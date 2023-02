JOLY, Ange-Albert



À l'âge de 99 ans, est décédé le 21 janvier 2023 à Laval, M. Ange-Albert Joly, conjoint de feu Aurore Chiasson, époux de feu Fleurette Quirion et époux de feu Claire ChayerIl laisse dans le deuil ses beaux-enfants Danny (Nathalie), Jean-Pierre (Danielle), feu Suzanne, Michèle, André (Danièle) et Francine (Alain), leurs enfants et leurs petits-enfants, ainsi que neveux, nièces et autres parents et amis.La famille aimerait remercier le personnel du CHSLD de L'Orchidée Blanche pour les bons soins prodigués.