Elghawaby, les univers parallèles

« J’appuie à 100 % madame Elghawaby. »

Justin Trudeau a fait son lit. Sa toute première représentante spéciale de la lutte contre l’islamophobie, Amira Elghawaby, est là pour de bon.

Le ton du premier ministre s’est raffermi.

Il lui a demandé des explications sur ses écrits controversés sur le Québec, s’en est dit satisfait, pour maintenant l’appuyer, comme il le dit, « à 100 % ».

Profonde gêne

« À 100 %. » L’expression est forte. Il n’y a pas de place à interprétation.

Ceux qui ont encore des doutes, des questions, des malaises, peuvent aller se rhabiller.

Ils sont pourtant nombreux dans la famille libérale à ressentir une profonde gêne avec cette nomination.

Encore hier, Pablo Rodriguez se disait toujours « blessé » par les propos de Mme Elghawaby.

Le ministre montréalais David Lametti a lui aussi rappelé qu’il n’est « pas à l’aise » avec ses écrits.

La ministre Pascale St-Onge juge que Mme Elghawaby a manqué « de nuance » par le passé.

L’empêcheur de tourner en rond et député libéral de Québec, Joël Lightbound, a dit qu’on ne « répond pas à des préjugés par d’autres préjugés ».

Il s’attend à de vraies excuses de la part de Mme Elghawaby, pas qu’à une vague clarification en quelques caractères sur Twitter.

On est très loin de l’appui « à 100 % » de leur patron.

Visiblement, le premier ministre semble plus à l’aise dans l’autre camp, soit celui de ceux qui pensent que les critiques envers Mme Elghawaby prouvent que sa nomination était nécessaire.

On jubile à l’extérieur du Québec

À l’extérieur du Québec, c’est la pensée dominante. On jubile, en bonne partie, de cette nomination qui remet à sa place la CAQ de François Legault et ses lois discriminatoires. Justin Trudeau en a pris bonne note.

Ses collègues francophones du Québec n’ont qu’à avaler les couleuvres.

Certains libéraux du Québec doivent commencer à être habitués à ramer à contre-courant dans leur propre parti.

Ceux qui vont au front pour défendre le français en savent quelque chose. Parlez-en à Mélanie Joly.

Nous n’en sommes pas aux premiers tiraillements entre libéraux québécois plus nationalistes et les autres.

Rigueur

Justin Trudeau est même allé jusqu’à dire que Mme Elghawaby « a démontré tout au long de ses années de travail une sensibilité, une ouverture et une rigueur dont on a besoin maintenant ».

Difficile de ne pas y voir une provocation.

François Legault a mordu, soulignant que « M. Trudeau cautionne le mépris envers les Québécois » en appuyant à 100 % le choix de la militante Elghawaby.

Résumons : la création d’un poste dont l’objectif est censé créer des ponts a abouti à un dialogue de sourds.

Revenons à la sensibilité, l’ouverture et la rigueur dont Mme Elghawaby a fait preuve durant sa carrière.

Est-ce que ce sont ces qualités qui lui ont fait dire en 2019 que « la majorité des Québécois semblent influencés non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment antimusulman » ?

Il s’avère que Mme Elghawaby a déformé les résultats d’un sondage, selon la personne même qui l’a commandé.

« Elle aurait dû être plus nuancée », selon le président de l’Association d’études canadiennes (AEC), Jack Jedwab.

Déformer les faits, faire dire aux chiffres ce qu’on veut bien leur faire dire, selon notre idéologie, ne pourrait-on pas appeler cela avoir des préjugés ?

Le premier ministre et Mme Elghawaby seront peut-être surpris d’apprendre qu’on peut prendre fait et cause pour la lutte à l’islamophobie et être en faveur des principes de laïcité qui sous-tendent la loi 21.

C’est le cas de la présidente du Rassemblement pour la laïcité, Nadia El-Mabrouk, qui dénonce vivement la nomination d’Amira Elghawaby.

On peut aussi être en faveur des principes de la laïcité et ne pas être islamophobe. C’est ce qu’a tenu à rappeler M. Lightbound, lui-même foncièrement contre la loi 21.

Cela peut choquer de l’entendre au bureau du premier ministre et dans les cercles fréquentés par Mme Elghawabi.

Mais écouter ces opinions contraires, c’est aussi cela, faire preuve de sensibilité, d’ouverture et de rigueur.