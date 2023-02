Ex-partenaire de la Caisse: Celsius éclaboussée par un nouveau rapport

L’ex-partenaire de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Celsius, est une fois de plus écorché par un rapport de la justice américaine rendu public hier.

Dans son rapport de 689 pages, l’ex-procureur générale Shoba Pillay, mandatée dans le dossier de faillite, est cinglante.

Dans le document, le mot «Ponzi» est mentionné à cinq reprises. Structure «de style Ponzi», «consultant en Ponzi»... les références à ce stratagème foisonnent, ce qui suscite de nouvelles interrogations.

D'après l’Autorité des marchés financiers (AMF), «la fraude à la Ponzi consiste à prendre des sommes appartenant à un investisseur pour payer de faux rendements à d’autres investisseurs ou simplement pour rembourser les investisseurs qui veulent récupérer leur argent».

Pas de politiques écrites

Alors que la Caisse de dépôt a toujours soutenu avoir effectué les vérifications nécessaires avant d'investir l'épargne des Québécois, le rapport met en lumière des procédures internes d'allure bancales.

«Celsius n'avait pas de fonction de gestion des risques ni de politiques de risque écrites en place avant 2021», note-t-on.

On souligne que Celsius a octroyé des prêts qui n'étaient pas tout à fait garantis ou ne l’étaient carrément pas dans le but de facturer «des taux d'intérêt plus élevés».

Celsius n’a pas répondu aux questions du Journal mercredi.

L’automne dernier, la Caisse avait dit étudier «ses options juridiques» dans le dossier.