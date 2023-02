Gros soupir de soulagement pour Tua Tagovailoa

Le quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa a quitté le protocole des commotions cérébrales de la NFL et devrait être complètement rétabli au début de la prochaine saison.

C’est ce qu’a indiqué le réseau NFL Network en évoquant des sources proches du dossier, mercredi. Le joueur concerné a rencontré de nombreux spécialistes durant le processus et l’organisation floridienne s’attend à ce qu’il soit à son mieux à la reprise des activités football.

Vendredi, la chaîne ESPN a rapporté que Tagovailoa manquera le Pro Bowl prévu dimanche. Le pivot de 24 ans a dû suivre à nouveau le protocole de la ligue dès le 26 décembre après avoir subi une blessure pendant le match de la veille face aux Packers de Green Bay. Plus tôt dans la campagne, il a encaissé deux autres chocs importants – durant les semaines 3 et 4 – et s’est retrouvé sur le carreau momentanément.

La gestion de son dossier par l’équipe de Miami et la ligue a incité celle-ci à modifier quelques règles de procédure à suivre auprès des joueurs aux prises avec une commotion cérébrale.

Ayant décoché 25 passes de touché et récolté 3548 verges aériennes, le gaucher a manqué les trois derniers duels des Dolphins de la saison, mais ceux-ci ont accédé aux éliminatoires. Ils ont échappé leur rencontre de premier tour contre les Bills de Buffalo.