Hausse du prix du lait à compter de mercredi

Les consommateurs de lait vont devoir payer plus cher pour ce produit, mercredi, en raison d’une hausse du prix.

Le prix du lait versé aux producteurs à la ferme augmente de 2,2 %, ce qui représente une majoration de près de 2 cents le litre.

Le prix du lait au détail augmente lui aussi dès mercredi.

Après des consultations à la fin du mois de novembre, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a autorisé une hausse limitée. Par exemple, dans la majorité des régions du Québec, le prix minimum du litre de lait 2 % est maintenant de 2 $ et le prix maximum est de 2,17 $.

Une hausse du prix du lait à la production aura des effets sur d'autres produits laitiers comme le fromage, le yogourt et le beurre.

Des négociations sont effectuées entre les différents acteurs de la filière, dont les détaillants et les transformateurs, pour fixer le prix de vente de ces produits

«Je vous dirais qu’il est fort probable que l’on puisse voir une hausse sur le prix final d’à peu près du même ordre autour d’un 2 % ou de 2,3 % dépendant de comment les entreprises seront capables de gérer leurs propres coûts», a expliqué le président directeur général du Conseil des industriels laitiers du Québec, Charles Langlois.

Les frais de transport sont aussi considérés, mais aussi la capacité de payer des consommateurs.

«Dans plusieurs cas, on peut voir les effets de l’augmentation arriver des fois, deux, trois, quatre ou même six mois plus tard, selon l’état des négociations qui ne sont pas toujours faciles avec les détaillants», a ajouté M. Langlois.

L'an dernier, exceptionnellement, la Commission canadienne du lait a autorisé deux hausses du prix du lait à la ferme pour compenser les producteurs laitiers qui ont vu leurs coûts de production exploser.

Selon les acteurs de la filière laitière, il serait surprenant qu'il y ait deux hausses cette année.