ICI RDI: six aspirants journalistes seront mis au défi dans la docusérie «Les stagiaires»

Six aspirants journalistes relèveront des défis sur le terrain dans la docusérie Les stagiaires, qui sera diffusée l’automne prochain sur ICI RDI.

C’est la journaliste d’enquête Marie-Maude Denis qui veillera à ce que cette expérience soit la plus formatrice et stimulante possible. Elle sera épaulée par d'autres mentors du service de l’information de Radio-Canada.

Comme de vrais journalistes, les participants seront soumis à des contraintes de temps, à différents défis de tournage, à la vérification des faits et ils devront composer avec des revirements de situation imprévus, etc.

«On croit que de documenter ce stage-là, cette expérience-là, va permettre aux citoyens de mieux comprendre les coulisses des métiers de l'information», a dit mercredi, en rencontre de presse virtuelle, la directrice générale de l’Information de Radio-Canada, Luce Julien.

Elle a rappelé les enjeux relatifs à «l'érosion de la confiance envers les institutions, et aussi envers les médias», ainsi que la pénurie de main-d'œuvre, même en journalisme.

Ceux qui feront montre de talent pourront obtenir un stage rémunéré de six mois au sein de l’équipe du centre de l'information du diffuseur public, où se dérouleront les tournages en mai et en juin.

Les huit épisodes relayés par la chaine d’information en continu seront produits par Pamplemousse Média, la boite de France Beaudoin.

Les profils recherchés sont variés, les candidats pouvant avoir des parcours professionnels liés ou non au journalisme, et il n’y a pas de limite d’âge.

Il suffit de s’inscrire en ligne [radio-canada.ca/lesstagiaires] d’ici le 1er mars. Une première cohorte de candidats sera présélectionnée pour prendre part à un camp de sélection prévu en mars.