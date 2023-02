Intégrer des probiotiques à sa routine: oui, mais par où commencer?

Les probiotiques sont au sommet de la liste quand vient le temps de parler de santé intestinale ou même de bien-être en général. Excellents alliés de la digestion, ils sont aussi reconnus pour stimuler le système immunitaire et assurer un équilibre au niveau de la santé.

Vous cherchez le bon probiotique à intégrer à votre routine pour une meilleure santé intestinale? Misez sur une solution supérieure, comme le probiotique Align.

Pourquoi prendre des probiotiques?

À la base, les probiotiques sont des bactéries qui contribuent à favoriser la santé et le bien-être de l’être humain en maintenant l’équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries dans le microbiome de l’intestin.

De plus, certains probiotiques facilitent et soutiennent la digestion des aliments, ce qui contribue à diminuer les ballonnements et régulariser le système digestif.

Conséquemment, le bon fonctionnement de l’appareil digestif est un complice important de votre bien-être général. Les avantages sont donc multiples!

Quelques mythes à démystifier sur les probiotiques En savoir plus X

Les différents types de probiotiques

Il existe différentes souches de probiotiques sur le marché, chacune offrant des bienfaits distincts. Toutefois, la majorité des probiotiques contiennent des bactéries appartenant soit au genre Lactobacillus ou au Bifidobacterium.

La souche qu’on retrouve dans le probiotique Align se nomme Bifidobacterium 35624TM, et cette dernière est reconnue pour ses bénéfices au niveau de la digestion.

Quoi rechercher dans un probiotique La souche : chaque souche de bactérie procure des bienfaits spécifiques sur la santé. La preuve : assurez-vous que les bénéfices promis sont appuyés par des études scientifiques et crédibles. La transparence : l’emballage du produit doit fournir des renseignements clairs concernant le nombre de micro-organismes vivants détenus dans chaque portion, la ou les souches du probiotique, la portion quotidienne recommandée, la date d’expiration du produit ainsi que les conditions d’entreposage et les coordonnées de l’entreprise.

Pourquoi choisir Align?

Fort de ses résultats, le probiotique Align se distingue sur le marché grâce à sa souche unique qui procure une quantité efficace de bonnes bactéries reconnues pour soulager les symptômes du syndrome du côlon irritable (SCI).

Développée à la suite de plus de 20 années de recherche sur le sujet, la marque représente une solution supérieure quand vient le temps de choisir un probiotique à intégrer à sa routine.

Quelques faits à connaître sur le probiotique Align X

Rendez-vous sur le site Web de la marque afin de rejoindre l’Équipe Align intestin en santé pour en apprendre davantage sur les probiotiques. De plus, obtenez un rabais de 3 $ lors de votre inscription. À votre santé!