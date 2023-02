Jeanick Fournier à Today with Hoda and Jenna

Jeanick Fournier offrira une prestation, vendredi, entre 7h et 9h, lors de la quotidienne Today with Hoda and Jenna, présentée en direct du Vieux-Québec, sur les ondes de la chaine NBC.

La chanteuse québécoise sera une des invités. Elle sera interrogée par les deux animatrices et elle chantera vers la fin de l’émission.

L’émission Today with Hoda and Jenna sera diffuse à partir de Québec, jeudi et vendredi, à l’occasion du Carnaval de Québec. Cette quotidienne, selon des données d’écoute de l’automne dernier, rejoint une moyenne de 1,6 million de téléspectateurs.

La venue de cette émission à Québec est une commandite de Bonjour Québec, Destination Québec cité et Destination Canada.