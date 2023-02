Katherine Levac revient sur la tourmente du prétendant toxique de «L’amour est dans le pré»

Quelques jours après avoir dû commencer la 11e saison de L’amour est dans le pré avec un retard de deux semaines, en raison d’un prétendant toxique, l’animatrice Katherine Levac a réagi à la controverse. « J’ai surtout pensé à l’agricultrice qui l’avait choisi et qui a eu un mois difficile », mentionne-t-elle.

Au début janvier, lorsque Noovo a dévoilé les prétendants et prétendantes qui allaient participer au speed dating avec les agriculteurs et agricultrices de la nouvelle saison de L’amour est dans le pré, plusieurs femmes ont indiqué que le prétendant appelé Maxime les avait harcelées à plusieurs reprises.

La production de l’émission a d’abord affirmé qu’elle prenait ces allégations au sérieux, mais que cela ne changeait rien à la nouvelle saison. Mais quelques jours plus tard, on apprenait que la 11e saison commencerait avec deux semaines de retard. La raison? On devait refaire le montage des premières émissions pour retirer complètement le candidat toxique.

Rencontrée cette semaine au dévoilement des nominations du gala Les Olivier, qu’elle animera en mars, Katherine Levac a accepté de revenir sur la tourmente de la téléréalité qu’elle pilote pour une troisième fois cet hiver.

« Tout le monde m’en parle comme si le pape ou mes enfants étaient morts! lance-t-elle d’abord. Il y a un gars qui n’était pas « smatte » (gentil), on l’a enlevé du montage. Qu’est-ce que tu veux que je te dise? Je me sens vraiment de même. »

« Je pense plus aux humains »

L’humoriste de 33 ans ajoute avoir surtout pensé à l’agricultrice Anne-Sophie qui avait choisi Maxime parmi les trois prétendants pour poursuivre l’aventure. « C’est surtout elle qui a eu un mois difficile et qui a eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. »

« L’amour est dans le pré, c’est un show télé, poursuit-elle. Mais c’est la vie de ces gens-là. Eux, le show finit et leur vraie vie commence. Ils sont en couple. Ils font des familles. C’est trop la vraie vie pour que je ne pense pas à ça. »

« Tandis que les cotes d’écoute, le diffuseur et les comparaisons avec OD (Occupation Double), tout ça, je le mets dans une petite boîte, je ferme la boîte et je n’y repense plus jamais. Ce n’est pas dans mes priorités de vie de penser à ça. Je pense plus aux humains. Mais ça, c’est moi. »

Jay Du Temple

Ayant comme très bon ami Jay Du Temple – qui a lui-même vécu une controverse semblable avec la dernière saison d’Occupation Double –, Katherine Levac mentionne ne pas vraiment avoir parlé de ces tourmentes avec lui.

« Les téléréalités qu’on anime, sur la liste des sujets qu’on aime aborder, elles arrivent très, très loin. Il y a beaucoup d’autres choses qu’on aborde, comme nos vies, nos familles, nos parents. On est des amis. Ce qui nous unit, ce n’est pas qu’on anime des téléréalités. Il y a genre 43 sujets avant ça. »

Katherine reconnaît que la controverse qu’a vécue Jay l’automne dernier – alors que trois candidats toxiques ont dû être retirés en plein milieu de la saison – a été beaucoup plus grande que la sienne. « Ç’a été, je dirais, une vraie tourmente. Lui, il est content d’être de retour. Il se concentre sur ses shows, sa vie, ses petites affaires. Je ne pense pas qu’on va revenir là-dessus à chaque souper! »

La tournée avec des jumeaux

Après son animation des Olivier, le 19 mars prochain, Katherine Levac se concentrera sur le rodage de son nouveau spectacle solo. « Je vais commencer ça cet été, j’ai bien hâte. C’est un troisième show [elle a sortie Velours et Grosse avant ça]. Je suis due pour faire de la tournée. J’ai hâte à ça. »

Mère de jumeaux qui ont un peu plus qu’un an, comment la prochaine tournée de l’humoriste se passera-t-elle? « Sûrement mal! répond-elle en riant. C’est de l’organisation. Mais en même temps, je suis tellement meilleure. Je suis tellement plus productive et créative. Je n’ai pas le choix! Du temps, il n’y en a pas. »