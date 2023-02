La BAnQ en grève générale le 14 février

Quelque 350 employés de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) seront en grève le 14 février prochain dans le but de faire avancer les négociations pour leur nouvelle convention collective.

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs unis de BAnQ (STTuBAnQ-CSN) se sont dotés d'une banque de 10 jours de grève adoptée à 94 % en assemblée générale le 16 janvier dernier.

Les négociations pour renouveler la convention collective, échue depuis bientôt trois ans, ont débuté en octobre 2021.

«L'inflation actuelle nous appauvrit à chaque paie, puisque nous n'avons pas reçu d'augmentation salariale depuis quatre ans. Plus le temps passe, plus nos membres s'impatientent face à une négociation qui s'étire pour rien depuis plus d'un an. Le dépôt des clauses à incidence financière ne comble toujours pas nos attentes et le Conseil du trésor doit impérativement revoir ses offres», a déploré la présidente du syndicat, Sylviane Cossette.

«Nos conditions générales d'emploi sont nettement inférieures à celles de presque tous nos collègues qui œuvrent dans les autres bibliothèques et centres d'archives du Québec. Voilà pourquoi nous revendiquons une bonification immédiate qui corrigera cette iniquité historique et un rehaussement salarial conséquent qui reconnaîtra enfin notre travail à sa juste valeur», a-t-elle ajouté.