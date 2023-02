Le Samsung Galaxy S23 Ultra ajoute un appareil photo de 200 Mpx et le plus récent processeur de Qualcomm

Le nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra se rapproche encore plus du nouveau Galaxy Note avec des bords plus plats sur son écran et ses côtés incurvés. En plus de cela, le dernier téléphone intelligent phare de Samsung élève ses capacités photographiques avec un capteur de 200 Mpx et un mode RAW étendu pour tirer parti dudit appareil.

Doté du dernier processeur Qualcomm, d'un écran Dynamic AMOLED 2X, d'un appareil photo de 200 mégapixels et, bien sûr, de la prise en charge du stylet S Pen, l'Ultra semble être la quintessence d'un appareil phare.

L’ambition de devenir le meilleur téléphone photo sur le marché

Par rapport au précédent Galaxy S22 Ultra, les objectifs du système photo à l'arrière S23 sont encore plus grands.

Le capteur photo principal est capable de varier le nombre de pixels pour mieux s’adapter aux conditions d’image. Il peut combiner 16 pixels en un seul pour des photos plus lumineuses et plus détaillées, ou vous pouvez prendre des photos en mode 200 Mpx complet, ce qui vous donne beaucoup plus de liberté lorsqu'il s'agit de recadrer vos photos.

Parmi les autres améliorations apportées au Galaxy S23 Ultra, citons une caméra frontale plus nette de 12 Mpx, une nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 exclusive conçue pour Galaxy qui promet des performances très rapides et un écran plus plat optimisé pour l'utilisation du stylet S Pen.

Samsung

Avec la fonction Expert RAW à télécharger (gratuitement) sur la boutique Galaxy Store, il est possible de prendre des photos en 50 Mpx pour des images plus détaillées et plus dynamiques ou pour utiliser l’astrophoto en exposition manuelle ou en laissant l’appareil choisir pour capturer les planètes et les constellations avec clarté. Expert RAW est pris en charge sur les appareils de la série S23, les appareils de la série S22, S21 Ultra, S20 Ultra, Note20 Ultra, Z Fold4, Z Fold3 et Z Fold2.

Samsung

Samsung

Écran moins incurvé

Le Samsung Galaxy S23 Ultra a subi un léger lifting dans la mesure où l'écran incurvé de 6,8 po QHD+ est légèrement plus plat. Samsung a fait ce choix pour que les utilisateurs puissent écrire des notes et dessiner jusqu'au bord de l'écran en utilisant le stylet escamotable du téléphone. De plus, avec un écran légèrement moins incurvé, le S23 Ultra présente des côtés légèrement plus plats qui permettent de le tenir plus facilement avec une prise en main plus ferme.

À propos de l’écran, sa technologie de 120 Hz optimise intelligemment le taux de rafraîchissement pour fluidifier l’action et économiser la batterie.

Pour sa résistance, son verre Gorilla Glass promet une bonne solidité. Classé IP68X, ce Galaxy S23 Ultra peut supporter une immersion dans 1,5 mètre d'eau et d'être protégé pendant 30 minutes contre la saleté, la poussière et le sable. C'est une excellente nouvelle pour un appareil de ce prix.

Samsung

Matériaux recyclés

Quant aux matériaux du S23 Ultra, l'entreprise utilise davantage de matériaux recyclés pour le téléphone, comme des filets de pêche mis au rebut et des barils d'eau recyclés. Le film PET du verre, le verre recyclé et le plastique marin ont été certifiés ECV (validation des allégations environnementales). Et l’emballage est entièrement composé de papier recyclé.

Samsung

Le Samsung Galaxy S23 Ultra en bref:

À partir de: 1650 $CA (arrondi)

Système d'exploitation mobile: Android 13

Affichage: Écran AMOLED dynamique 2X de 6,8 pouces

Processeur: Snapdragon 8 Gen 2 pour jeu de puces Galaxy avec graphisme Adreno 740

Mémoire RAM: 8 Go, 12 Go

Pile: 5000 mAh

Recharge: 45 W par fil, 10 W sans fil

Résistance poussière, eau: IP68

Caméras arrière: 200 Mpx capteur principal (ƒ/1.5) ; 12 Mpx grand-angle (ƒ/2.4)

Appareil photo égoportrait: 12 Mpx (f/1.9)

Stockage: 128, 256 ou 512 Go

Taille: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm

Poids: 233 grammes

Samsung

Prix et couleurs

Samsung

Toutes les photos @Samsung.