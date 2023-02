L’école de demain : des écoles en région proposent des exemples inspirants

Saviez-vous que certaines de nos écoles québécoises ont déjà entrepris une réflexion en profondeur pour s’adapter à la réalité des jeunes d’aujourd’hui? De la Côte-Nord à Gatineau, des écoles privées en région s’ajustent aux besoins des jeunes pour les amener à la réussite. Voici deux exemples d’écoles tournées vers l’avenir.

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé

Statut : Organisme sans but lucratif

300 élèves

Situé en pleine nature au Lac-Saint-Jean, le Séminaire est déterminé à offrir un milieu de vie accueillant pour les jeunes. Le personnel enseignant se rencontre régulièrement pour faire le suivi des élèves, partager leur expertise et assurer un enseignement de qualité. L’école n’effectue plus d’examen d’admission et accueille tout élève prêt à s’engager pleinement dans sa réussite. Deux orthopédagogues veillent à soutenir les troupes. Chaque élève peut choisir l’une des 13 concentrations sportives ou culturelles, allant de la planche à neige à l’équitation en passant par les arts de la scène.

« Ce qui distingue notre école, c’est l’importance accordée à l’accompagnement de chaque élève. Nous travaillons constamment à améliorer la communication avec les jeunes et leur famille pour créer un environnement qui favorise l’équilibre entre la vie scolaire, la vie sociale et l’engagement dans diverses activités, » explique Patrick Desmeules, directeur général et lui-même un diplômé de l’école. « En misant sur le travail d’équipe, nous visons à créer un milieu dynamique et engageant. »

Chaque élève de l’école est jumelé à un enseignant et, à travers des entretiens réguliers, le coach amène le jeune à identifier lui-même les actions à poser pour atteindre ses objectifs scolaires ou sociaux. Ce suivi personnalisé contribue à la réussite et à l’épanouissement de l’élève. Les liens sont aussi consolidés par des matchs de hockey entre les élèves et les enseignants ou toute autre activité de plein air organisée au fil des saisons.

Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup

Statut : Organisme sans but lucratif

600 élèves

Ce Collège ne sélectionne pas non plus ses élèves. Et chacun d’entre eux a la possibilité de choisir une concentration en sports, en arts, en sciences ou en entrepreneuriat ou un programme sport-études. Ce n’est sûrement pas un hasard si le taux de diplomation frôle le 100 %.

« La grande force de notre école, c’est le sentiment d’appartenance. Les deux tiers du personnel sont des anciens du Collège qui ont le désir de bien accompagner chaque jeune. Lorsque les élèves se sentent bien et engagés dans leur milieu, la persévérance et la réussite sont au rendez-vous, » explique Guy April, directeur général du Collège et lui-même un ancien du Collège.

Il y a 12 ans, le Collège a entrepris une réflexion sur l’école de demain. En plus d’impliquer tout le personnel, l’exercice a aussi fait appel à différents acteurs de la région issus du milieu communautaire et des affaires, avec l’objectif de trouver un équilibre entre la tradition et l’innovation. Aujourd’hui, le Collège offre à tous ses élèves la possibilité de s’initier à la pensée design pour trouver des solutions créatives afin de résoudre des problèmes concrets. Aussi, le Collège s’est associé à l’Université du Québec à Trois-Rivières pour un projet de recherche-action sur l’enseignement inclusif qui vise à mieux outiller les enseignants pour tenir compte des différents rythmes d’apprentissage des élèves.

« Pour moi, il y a trois clés pour construire l’école de demain. On doit faire preuve d’agilité pour s’adapter aux besoins des jeunes, des familles et de la communauté. On doit miser sur le développement professionnel du personnel et le travail d’équipe. Et surtout, il importe de créer un climat où chaque élève se sent bien et respecté à l’école, » conclut Guy April.

