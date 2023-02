L’équipe de l’Externat Saint-Cœur-de-Marie invite les élèves à réaliser leur potentiel à travers quatre axes de développement : arts, langues et communication, science et technologie, et sports.

Dans cette école spacieuse et lumineuse, les élèves bénéficient d’un enseignement supérieur qui leur permettra de devenir la meilleure version d’eux-mêmes en étant confiants, curieux et ouverts face à un monde en perpétuel mouvement.

L’Externat Saint-Cœur-de-Marie, c’est aussi un programme de plein air chez les 5e et 6e années, des cours d’anglais enrichis enseignés en demi-groupe, une piscine, une cafétéria avec repas chauds chaque jour, un service de garde gratuit le matin, une belle grande cour, et bien plus!

Pour visiter notre école ou pour en savoir plus sur notre processus d’admission :

https://externat-scm.ca/admissions/

Au plaisir de vous rencontrer!