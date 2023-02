Les aliments sains doivent demeurer une priorité

Je suis inquiet : la santé ne devrait pas être un luxe. Et pourtant, faire des choix alimentaires sains est de plus en plus difficile en raison du contexte économique actuel.

Ce n’est pas un secret de polichinelle : le panier d’épicerie a explosé en 2022 et les prévisions pour 2023 n’ont rien de rassurantes. En décembre dernier, le Rapport annuel sur les prix alimentaires affichait une hausse annuelle du panier d’épicerie de 11%. Il s’agit là de la plus grande augmentation au cours des 40 dernières années! Toujours selon ce même rapport, il ne faut pas s’attendre à ce que le prix du panier d’épicerie stagne. Au contraire, une nouvelle hausse, de 5 à 7%, est prévue pour 2023.

À l’inflation actuelle s’ajoute une 8e hausse du taux d’intérêt et la menace réelle d’une récession, il est très inquiétant de constater que les produits sains ne sont plus accessibles pour la plupart des Québécois.

Quand des produits comme la laitue romaine augmentent de 300% alors que le prix du Big Mac demeure sensiblement le même, nous assistons là une concurrence déloyale!

La sécheresse en Californie est en cause pour l’augmentation fulgurante de la laitue, mais ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Que dire du prix du bœuf qui a bondi de plus de 20% dans la dernière année seulement?

Une profonde transformation de l’environnement économique est nécessaire pour faciliter l’achat de produits sains et de qualités. L’Institut national de santé publique du Québec propose d’ailleurs plusieurs stratégies. Qu’attendons-nous pour les mettre en place ?

Un choix santé, vraiment?

En contrepartie, les aliments transformés et la malbouffe n’ont pas subi de telles hausses. Ils font moins mal au portefeuille, mais à quel prix? Celui de la santé!

Et en plus, certains de ces aliments sont maintenant présentés comme étant « santé ». Comment peuvent-ils l’être quand leurs principaux ingrédients sont des sucres transformés et des huiles végétales? Nous avons devant nous un affichage malhonnête et un grave problème qui doit cesser.

Prenons-nous le temps de bien lire la liste des ingrédients des produits que l’on achète au supermarché? On doit le faire, puisque nous sommes exposés à des informations trompeuses qui font bien paraître des aliments extrêmement néfastes pour notre santé et qui ne coûtent qu’une fraction du prix du panier d’épicerie.

Santé préventive

Si je souhaite que les Québécois puissent mieux se nourrir, c’est parce que l’alimentation est la base d’une bonne santé. En revanche, actuellement, les règles du jeu ne sont pas équitables pour les consommateurs et pour les consommatrices.

Avec un système de santé fragile, il est crucial d’en prendre soin. Et cela débute en prenant soin de nous-mêmes. Si l’ensemble de la population québécoise a accès à des aliments de qualité, combiné à la pratique d’exercices physiques régulière, cela améliorera grandement leur état général. Comme le dit le dicton : « vaut mieux prévenir que guérir. » C’est de la santé préventive que je nous souhaite tous.

Je suis un père de famille inquiet de constater que les mauvaises habitudes de consommation commencent très tôt, en raison notamment de l’environnement économique. En même temps, les aliments sains sont dispendieux et les aliments transformés sont les plus abordables, c’est une option facile de choisir un prix au détriment de la qualité. En choisissant et en consommant des aliments sains vendus à prix accessible, c’est l’ensemble de notre société que nous protégeons.

Philippe-Antoine Defoy, Propriétaire de Popeye’s Suppléments Québec & Maritimes.