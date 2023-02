Les Autochtones et nous

Je lisais la lettre signée « Un pure laine » qui se demandait « Être chez nous, ça veut dire quoi ? » et qui s’en prenait au fait qu’on veuille nous rendre responsables, nous les Québécois de souche, d’avoir jadis infligé des sévices aux Premières Nations. Il n’acceptait pas de porter la responsabilité de ce qui leur était arrivé, vu qu’il n’était même pas né à l’époque.

Vous lui avez répondu : « C’est trop facile de se laver les mains sous prétexte que les torts faits aux Autochtones datent d’il y a longtemps. Vouloir oublier qu’on a hérité de ce cadeau empoisonné, c’est comme vouloir nier son existence. »

Je ne partage pas votre point de vue à ce sujet. Et je me permets de vous souligner qu’on est en train de se faire américaniser par l’idéologie woke qui met tout le monde des Blancs sur le même pied de « colonisateur de l’Amérique du Nord ».

J’ai vécu toute mon adolescence à Sept-Îles où il y avait deux réserves indiennes de part et d’autre de la ville. Je vous souligne en passant que les réserves indiennes ont été créées de toute pièce par le fédéral anglo-saxon colonialiste, et non par le gouvernement du Québec. Ces Indiens, comme on appelait dans ces années-là sans pour autant que cela soit péjoratif, vivaient et échangeaient avec la communauté blanche.

J’avais quelques amis indiens sportifs avec qui j’aimais bien disputer des joutes ou des tournois. Je vous signale aussi qu’une très bonne partie des Blancs actuels du Québec ont, dans leur sang, quelques gouttes de sang indien. Les francophones du Québec ont fait plus d’alliances que de guerres avec les Innus que n’importe quelle autre Nation en Amérique.

Cessons de nous mettre à genou devant les idéologies déconstructionnistes du wokisme. N’avalisons surtout pas cette théorie fumeuse du « privilège blanc » qui veut nous faire sentir comme une merde sur la planète Terre. Je suis blanc et fier de l’être. Jamais je ne plierai le dos devant cette mascarade wokiste stupide et complètement déjantée. Nos compatriotes autochtones ont droit à la reconnaissance et au respect comme tout être humain, mais nous les Blancs y avons droit aussi !

Joseph Rivard

Je partage votre opinion voulant que tout le monde a droit au respect, mais pas à celle de dire que c’est faire preuve de wokisme parce qu’on assume nos responsabilités face aux Autochtones. Des responsabilités qui, qu’on le veuille ou non, relèvent de nos ancêtres, donc de nous par délégation, et dont nous devons, selon moi, nous excuser.