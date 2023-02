Les événements portes ouvertes à l’intention des futurs écoliers, collégiens, étudiants représen-tent aujourd’hui plus qu’une simple visite.

Si vous êtes en mode recherche d’une nouvelle école pour vous ou pour votre enfant, les portes ouvertes peuvent faire la différence.

Les événements portes ouvertes à l’intention des futurs écoliers, collégiens, étudiants représentent aujourd’hui plus qu’une simple visite. Ils sont souvent accompagnés d’activités et d’ateliers destinés à présenter les lieux, les programmes, mais aussi à trouver sa voie et à effectuer les inscriptions. Les écoles rivalisent d’imagination pour attirer et retenir les jeunes. De plus, les visites sont presque toujours hybrides, en ligne et en présence, et les sites Web des écoles sont super attractifs, usant de tous les moyens technologiques à leur portée pour informer... et séduire les étudiants et leur famille.

Les portes ouvertes ne sont pas réservées aux cycles supérieurs ni aux écoles privées. Il y en a pour tous les niveaux, même préscolaires et primaires, et les écoles publiques aussi veulent attirer leurs futurs étudiants.

Si vous êtes en mode recherche d’une nouvelle école pour vous ou pour votre enfant, les portes ouvertes peuvent faire la différence pour faire un choix. Il serait dommage de s’en passer.

Pourquoi aller aux portes ouvertes?

Quelle chance de pouvoir choisir son école, son collège, son cégep ou son université en allant à la rencontre de la communauté, des programmes d’études, des services, de la vie étudiante et des installations... en un mot de se familiariser avec son futur environnement d’études. Les portes ouvertes, c’est une expérience qui aide à se projeter et à faire les bons choix pour son avenir, pour :

Se préparer et s’inscrire à temps s’il y a des examens d’entrée, et démontrer sa motivation en cas de sélection à l’entrée.

Explorer les programmes d’études : des kiosques d’information sur les programmes, des conférences sur les études, des démonstrations et activités immersives permettent d’affiner un projet d’orientation, ou de confirmer un choix pour tel ou tel cursus.

Rencontrer des profs, des élèves, des diplômés, des membres de l’administration ou des associations. Par exemple, à l’Université Laval, des membres du personnel enseignant et de la communauté étudiante accueillent les visiteurs directement dans les pavillons du campus. C’est aussi le lieu pour rencontrer de futurs étudiants pour se sentir moins seul à la rentrée.

Discuter de son projet personnel : c’est l’occasion de rencontrer l’équipe pédagogique et les étudiants, d’exposer ses envies, son projet et d’écouter leurs conseils pour son orientation.

Provoquer un déclic vers une orientation.

Découvrir les offres d’activités parascolaires et la vie sportive et associative.

Découvrir les installations sur place : les portes ouvertes permettent de découvrir l’architecture des bâtiments, la luminosité, l’état général et la taille des salles. La plupart du temps, des visites guidées des installations sont organisées, parfois en navette pour la visite complète et commentée d’un grand campus. Certaines parties, comme la bibliothèque ou la piscine par exemple, seront accessibles en visite libre. Partez à la découverte des salles informatiques, laboratoires, gymnases, cafétéria, etc.

Découvrir la vie de l’établissement : cela permet d’obtenir des réponses plus concrètes sur l’organisation des études et tout ce qui concerne la vie en dehors des classes.

Se renseigner sur les valeurs, la philosophie et le positionnement de l’école, par exemple sur les efforts apportés à réduire l’empreinte carbone.

Prendre le pouls de l’établissement : il s’agit d’en ressentir l’atmosphère. Est-ce qu’on s’y sent bien et est-ce qu’on s’y sent bien accueilli? Il arrive que des enfants d’une même fratrie aillent dans des écoles ou collèges différents. Ce qui est bon pour l’un (par exemple une grande liberté offerte aux enfants) ne l’est pas forcément pour l’autre (qui bénéficiera d’un encadrement plus discipliné).

Apaiser les inquiétudes liées à la peur de l’inconnu : une première visite, c’est une façon de briser la glace et de trouver des trucs et des conseils pour faciliter l’intégration.

Se faire une idée du trajet à effectuer chaque jour : à quelle distance se trouve l’école? Est-elle facilement accessible? Le quartier est-il agréable?

Trouver de l’aide pour compléter son inscription : l’UQAM, par exemple, met une équipe sur place à la disposition des futurs étudiants pour les aider à déposer leur demande d’admission.

Quelques conseils pour préparer votre visite

Vérifiez sur le site Web de l’école la date et les modalités de la visite portes ouvertes. Plusieurs établissements exigent une inscription préalable, en ligne ou par téléphone, parfois avec un créneau horaire imposé.

Munissez-vous des documents requis au cas où vous feriez votre inscription sur place.

Inscrivez-vous aux conférences qui vous intéressent.

Allez-y accompagné d’un parent ou d’un ou plusieurs amis. On se sent moins seul et on est plus efficace à plusieurs en confrontant son ressenti à celui des autres.

Trouvez à l’avance les programmes d’études correspondant à vos intérêts. Par exemple, l’Université de Montréal propose de faire le test Cursus pour trouver les études et donc le kiosque qui vous ressemblent.

Préparez les questions que vous aimeriez poser. Cela vous fera gagner du temps et vous évitera des oublis. Trouvez des réponses concernant les formations et les diplômes, l’organisation de la scolarité, les programmes, les stages, les séjours à l’étranger, les débouchés, etc.

Familiarisez-vous avec les lieux en faisant une visite guidée virtuelle de l’école ou de l’université.

Assister à plusieurs portes ouvertes permet de comparer plusieurs établissements. Si vous hésitez encore à vous déplacer, dites-vous qu’il vaut mieux perdre une journée qu’une année entière dans une école qui ne vous convient pas.