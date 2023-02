Les parents de Rafaël Harvey-Pinard gardent les pieds sur terre

Un jeune homme de Jonquière est en train de devenir l'une des plus belles histoires de la saison chez le Canadien de Montréal. Rafaël Harvey-Pinard tire son épingle du jeu, et ses performances font énormément réagir.

«RHP» a marqué deux buts mardi soir, et en compte cinq en sept matchs depuis son rappel. Ses deux filets en troisième période ont chaque fois créé l'égalité, mais le Tricolore s’est néanmoins incliné 5 à 4 face aux Sénateurs d’Ottawa, au Centre Bell.

«On a crié, on a pleuré de joie... On est tellement content pour lui», a dit à TVA Nouvelles Marc Pinard, mercredi matin à son domicile de Jonquière.

«On reçoit plein de messages, par textos et par Messenger, pendant les matchs, à tel point qu'hier [mardi], on ne pouvait même plus écouter la télé, a relaté le père du jeune homme. Les gens sont contents pour Rafaël.»

Le Canadien ne jouera son prochain match que le 11 février prochain. Ça permettra à la famille Harvey-Pinard au complet de se remettre de ses émotions.

«Je suis bien contente d'être en pause, a rigolé Johanne Harvey. Ce matin je me disais "Bien, on n'a pas de match ce soir!" Je trouve ça tellement stressant!»

Des embûches

Théoriquement, l'équipe aurait pu retourner Harvey-Pinard à Laval pendant cette pause. Elle a choisi de le garder, ce qui ne veut pas dire non plus que son poste avec le grand club est assuré.

«Là, présentement, ça va bien, a observé la mère de Rafaël. Mais dans le hockey, il n'y a jamais rien d'acquis et on sait que Rafaël devra travailler pendant toute sa carrière.»

«On s'attendait à ce qu'il soit rétrogradé après le match contre Ottawa, a repris Marc Pinard. On en avait même parlé avec lui, pour lui demander comment il voyait ça. Il nous a répondu que s'il devait retourner à Laval, il ferait ce qu'il faudrait faire...»

«C'est ce que je trouve de plus beau chez mon fils, a renchéri la mère. Chaque fois que Rafaël rencontre une embûche, il travaille deux fois plus fort, pas seulement au hockey. C'était aussi comme ça à l'école.»

Une pizza en son nom?

Rafaël est parfois un sujet de conversation chez les clients de la pizzéria Davis, qui appartient à son père et à son frère, mais pas question de se servir de la notoriété du joueur de hockey pour mousser le restaurant.

«Ce n'est pas nous qui sommes sur la glace, a expliqué Johanne Harvey. Ça lui appartient et je ne pense pas que ce serait honnête d'utiliser son nom pour le restaurant.»

En attendant, Harvey-Pinard vit le rêve qu'il caressait déjà tout jeune.

«Quand il avait quatre ou cinq ans, il avait dit à sa grand-mère qu'il s'ennuierait de moi le jour qu’il jouera pour le Canadien...", a dévoilé Johanne Harvey.

«Il joue pour le Canadien...mais il ne semble pas s'ennuyer!» a conclu Marc Pinard.