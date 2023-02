Lil Wayne, Jack Harlow et Lil Baby à Metro Metro

Lil Wayne, Jack Harlow et Lil Baby sont les têtes d’affiche de la 3e édition du festival montréalais Metro Metro, qui se tiendra du 19 au 21 mai sur un nouveau site compris entre le Stade olympique et le Stade Saputo.

Bia, Coi Leray, Cordae, Destroy Lonely, Fivio Foreign, Lil Skies, Lil Tjay, Metro Boomin, Nav, Ski Mask the Slump God et Yeat feront également danser les festivaliers.

Ce n’est pas tout, des invités spéciaux seront de la partie, soit The Kid Laroi, Homixide Gang, Killy, Murda Beatz, Tiacorine, DawaMafia, Gros Big, Guessmi, Mikezup, Mischa, Mr. Severe, Naomi et Sarahmée, ainsi que DJ Chloe Lallouz, DJ Kleancut, DJ Mansa, DJ Niabi, DJ Quest et DJ Star Q.

Une autre vague d’annonces permettra d’ajouter une quinzaine d’artistes, dont plusieurs Québécois, a indiqué l’organisateur Olivier Primeau, mercredi, en entrevue avec l’Agence QMI.

PHOTO COURTOISIE

Plusieurs enjeux

Le nouveau terrain de jeu de Metro Metro permettra de pratiquement doubler la capacité d’accueil, de 23 000 à 42 000 spectateurs par jour, le festival ayant fait le plein de visiteurs l’an dernier.

Olivier Primeau souhaitait en effet accueillir plus d'adeptes de hip-hop, tout en réglant les enjeux liés à la sécurité et à la sonorisation, afin de faire bon voisinage.

«En ramenant ça de l’autre côté du Stade olympique, les accès sont diminués et on est entourés de bâtisses, comme le Biodôme. On va mettre l’accent sur la sécurité à l’extérieur du festival où on avait des améliorations à faire», a précisé l'homme d'affaires.

Cette fois, les deux scènes de Metro Metro seront dirigées vers le nord-est, donc vers le parc industriel situé à l’est de la rue Viau et elles se trouveront dans «un creux», selon lui. «Nos ingénieurs [de son] disent qu’on va baisser ça de 70 %», a-t-il ajouté, en parlant de la musique qu’entendent les résidents des quartiers environnants, ceci afin de ne pas gâcher leur week-end.

Les camions de nourriture seront pour leur part installés à la place Nadia Comăneci, où se trouve déjà de la restauration rapide en été.

Éventuellement, Olivier Primeau aimerait occuper l’espace situé au nord de la tour de Montréal, près de la cote permettant d’accéder au parc Maisonneuve en passant sous la rue Sherbrooke Est. Comme le site doit interrompre ses activités sur le coup de 23 h, Metro Metro pourrait éventuellement programmer des artistes à l’intérieur du Stade ou dans d’autres bâtiments du site olympique pour poursuivre les festivités.

«On le savait sur l’esplanade que plus le festival allait grandir, plus on allait avoir de la misère à contenir le tout. On ne s’attendait pas à ce que les parents des ados amènent des échelles pour "jumper" par-dessus les murs le dimanche. On a été mal perçus parce qu’il y a eu des affaires épouvantables, mais je ne suis pas là pour dire "qui a fait quoi", on s’améliore et c’est tout», a-t-il souligné, ajoutant que l’âge d’admission est passé à 16 ans pour éviter les débordements d’enthousiasme de l’an dernier.

La mise en vente des billets est prévue vendredi, à 12 h. Plus d’information est disponible en ligne.