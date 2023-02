Mali: un policier et un civil tués dans une attaque dans l'est

Au moins un policier et un civil ont été tués dans l'attaque d'un poste de contrôle mardi soir dans l'est du Mali, en proie aux violences djihadistes, ont annoncé mercredi à l'AFP les autorités locales.

L'assaut a eu lieu en fin de soirée dans la ville de San, située à quelque 400 km à l'est de Bamako et à 80 km de la frontière avec le Burkina Faso, une zone plusieurs fois prise pour cible par les djihadistes.

Deux gendarmes, un policier et quatre civils ont également été blessés et le poste de police a été saccagé, selon le bilan de l'attaque, transmis à l'AFP par la mairie et le gouvernorat de la localité touchée.

Elle a été perpétrée par «de présumés djihadistes», a assuré une source policière locale à l'AFP.

Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation djihadiste et à une grave crise à la fois sécuritaire, politique et humanitaire. Partie du nord, la violence touche surtout le centre et l'est et s'est depuis étendue au Burkina Faso et au Niger limitrophes.

Les colonels qui ont pris le pouvoir au Mali par la force en 2020 ont poussé à la rupture de l'alliance militaire avec la France et ses partenaires en 2022 et se sont tournés vers la Russie.