Olymel annonce la fermeture de ses usines de Blainville et de Laval

Plus de 170 travailleurs perdront leur emploi lors de la fermeture des usines d’Olymel de Blainville et de Laval, a annoncé l’entreprise par communiqué, mercredi après-midi.

«La décision de fermer les usines de Blainville et de Laval dans le secteur du porc surtransformé s’inscrit dans le cadre de la réorganisation entreprise il y a plus d’un an et s’explique par la capacité de plusieurs autres usines à rapatrier la production de ces deux établissements dans le but de réaliser des économies et des gains d’efficience», a indiqué le président-directeur général d’Olymel, Yanick Gervais, par communiqué.

Les usines de Blainville et de Laval employaient 134 et de 36 personnes. Elles étaient spécialisées dans la production de jambons, pâtés et charcuteries commercialisés sous les marques La Tour Eiffel et Nostrano

D'autres détails suivront.