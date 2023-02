Si vous songez à retourner sur les bancs d’école, sachez qu’il existe de nombreuses ressources pour vous épauler et vous guider dans cette importante démarche visant à donner un nouveau souffle à votre vie professionnelle.

L’éducation, qui est fondamentale, devrait toujours demeurer accessible. C’est pourquoi, où que vous en soyez dans votre cheminement, il y a des outils à votre disposition pour faire des choix éclairés et ainsi mieux établir les bases d’un avenir qui vous permettra de trouver la place qui vous revient dans la société. En voici un aperçu.

Des formations concrètes

Sitôt sortis du secondaire, les jeunes se retrouvent souvent devant le dilemme de savoir vers où se diriger. Devraient-ils suivre le parcours académique habituel ou considérer d’autres possibilités? Une question qui donne véritablement le vertige! Les centres de formation professionnelle dispensent des cours qui sont à jour et axés sur le marché du travail. De courte durée, ils sont destinés aux élèves qui veulent rapidement intégrer l’emploi qu’ils convoitent ou à tout le moins, la branche dans laquelle ils vont évoluer, sans crainte de changements inattendus. Avec l’expérience qu’ils auront accumulée, rien ne les empêche par la suite d’adhérer au système d’éducation pour faire des études plus poussées, une avenue à ne pas exclure.

Bienvenue à l’université

Institutions du savoir par excellence, il est erroné de croire que les universités n’acceptent que des étudiants triés sur le volet. Il suffit que vous désiriez poursuivre des études supérieures pour choisir un programme, en tenant compte qu’il vous faut correspondre aux critères d’admission. Les universités s’adaptent de plus en plus aux besoins de leur clientèle en proposant différentes solutions qui facilitent l’inscription. Vous pourriez ainsi valider vos acquis pour perfectionner vos connaissances dans un même domaine ou entamer une profession, tant que vous faites preuve d’assiduité parce que le but que vous avez en commun avec le lieu d’enseignement qui vous accueille est votre réussite.

Rien n’est impossible

Que vous ayez 16 ans ou plus, vous avez les moyens de prendre votre destin en main, peu importe votre âge. N’hésitez pas à raccrocher, à vous recycler, à vous réorienter, à ajouter une corde à votre arc, parce que juste de vous poser la question signifie que l’idée s’installe. Quelques exemples de situations qui illustreraient un retour aux études : après des années passées au sein d’une entreprise, vous avez envie de démarrer votre propre affaire? Vous avez l’habitude des réseaux sociaux, mais les nouvelles plateformes vous dépassent? Vous maîtrisez les rudiments d’une langue, mais aimeriez maintenant l’enseigner? Vous avez élevé des enfants et pensez reprendre là où vous aviez laissé? Vous avez obtenu un DEP, mais un BAC vous tente? Les raisons sont aussi multiples que légitimes.

Sans complexe

Horaires flexibles, éducation aux adultes, formation continue, mentorat et stages font partie de l’éventail de toutes les ressources disponibles pour mener à bien votre projet académique. Informez-vous en ligne, auprès du ministère, des commissions scolaires, des établissements et des organismes. Demandez à rencontrer des conseillers en orientation si nécessaire, participez aux journées portes ouvertes, visitez les forums et les blogues. Vous verrez les horizons se dégager au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de vos objectifs.

Il y a toujours moyen de réaliser vos aspirations en mettant toutes les chances de votre côté, si tel est votre souhait.