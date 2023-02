Pari réussi : le Centre de formation agricole Saint-Anselme adapte ses formations en mettant en avant les besoins de chaque élève, avec ses spécificités, ses priorités et ses impératifs

Le Centre de formation agricole Saint-Anselme a mis en place de nombreuses stratégies pour répondre aux besoins actuels de la clientèle et du marché, en pénurie de main-d’œuvre. Afin d’apporter des solutions à tous les cas, le centre mise sur l’humain et sur le service. La relation de confiance et de proximité entre les enseignants et les élèves vise la réussite de ceux-ci.

DEP en production animale :

Début de la formation en tout temps

Alternance travail-études

Présentiel et en ligne

Stages dans des fermes collaboratrices

Enseignement individualisé

Profil pro : Un parcours de formation qui permet l’alternance entre les études au secondaire et et la formation professionnelle. Chaque élève est donc en mesure d’obtenir deux diplômes en un minimum de deux ans!

DEP en mécanique agricole :

Début de la formation trois fois chaque année

Possibilité pour la 2e année de réaliser 65% des apprentissages en entreprise

Compétences à la carte

Enseignement individualisé

DEP en production acéricole :

Formation de septembre à janvier et stage en érablière de février à avril

Reconnaissance des acquis pour ceux qui ont l’expérience

ASP en lancement d’entreprise agricole :

Des experts mentors qui accompagnent les élèves dans leurs projets

Serres pour incubateurs de projet à la disposition des élèves

Site Web (page d’accueil) : www.cfastanselme.com

Numéro de téléphone (facultatif) : 418-885-4517 poste 1661