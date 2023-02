Premier League: l’argent est en Angleterre

Dans le film Lancer Frappé, Denis Lemieux veut s’en aller en Floride parce que « c’est là qu’est le motton ». Mais quand on est joueur de soccer, c’est en Angleterre qu’il faut aller même si Cristiano Ronaldo en est parti pour aller faire tourner un ballon sur son nez en Arabie saoudite.

La fenêtre de transfert hivernale se terminait mardi en Europe et on n’a pas à chercher bien loin pour savoir où les gros dollars se trouvent.

Les dix plus gros transferts de la saison se sont faits en direction d’un club de la Premier League.

Et dans chaque cas, on parle de jolies sommes d’argent. Enzo Fernandez a d’ailleurs permis à Benfica de réaliser un coup de circuit avec un transfert tardif de 107 millions de livres sterling (175,4 M$ CA) vers Chelsea, un nouveau record pour un achat réalisé par une équipe de la Premier League.

Chelsea actif

Chelsea est un habitué des hauteurs du classement de la Premier League, ayant terminé dans le Top 5 au cours des cinq dernières saisons.

Le club établi dans le sud-ouest de Londres a été exclu du Top 10 pour la dernière fois en 1995-1996, mais se situe actuellement en dixième place et pourrait donc voir sa séquence être rompue.

On a donc décidé de délier les cordons de la bourse pour finir la saison en force. Cinq des six plus gros transferts ont été effectués par Chelsea.

Le club a dépensé 259,1 M£ (424,6 M$ CA) pour acquérir Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk, Benoît Badiashile, Noni Madueke et Malo Gusto.

Depuis que le club est passé aux mains d’un consortium mené par l’Américain Todd Bœhly, Chelsea a fait l’acquisition de 18 joueurs pour un total de 602 M£ dépensées (986,7 M$ CA) en seulement deux fenêtres de transfert.

Beaucoup d’argent

Si on ne tient compte que des dix plus gros transferts effectués au cours de cette dernière fenêtre, ce sont 404,33 millions de livres sterling (520,5 M$ CA) qui ont été dépensées et uniquement par des clubs anglais.

On parle donc de plus d’un demi-milliard de dollars investis sur dix joueurs. On ose à peine imaginer le total sur l’ensemble des mouvements enregistrés au cours du dernier mois.

Si les organisations sportives ont souffert de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, on peut dire que celle-ci est bel et bien derrière les principaux clubs anglais qui dépensent comme si c’était l’Après-Noël qui s’étire.

Et c’est une tendance qui risque de se poursuivre tant que l’argent va continuer d’entrer dans les coffres de la Premier League, le circuit qui est le plus attrayant pour les joueurs et pour un grand nombre de partisans partout dans le monde et pas seulement qu’en Grande-Bretagne.

Conséquents

Tout ça est conséquent avec le rapport Global Transfer Market 2022 publié par la FIFA la semaine dernière.

On y apprenait notamment que pour la première en 2022, on avait franchi la barre des 20 000 transferts internationaux chez les hommes.

Le rapport a également révélé qu’un record absolu de 71 002 transferts internationaux ont été conclus en 2022, soit 21 764 impliquant des joueurs et joueuses professionnels et 49 238 impliquant des amateurs.

Ce sont 20 209 transferts internationaux qui ont été conclus chez les hommes en 2022, une hausse de 11,6 % par rapport à 2021. C’est également un chiffre supérieur à celui enregistré en 2019, avant la pandémie.

Au total, ce sont 17 291 joueurs professionnels qui ont changé de club en 2022.

Et sans surprise, ce sont les clubs anglais qui ont été les plus dépensiers lors de l’année 2022 puis qu’ils ont pour la première fois dépassé la barre des deux milliards $ US pour établir un nouveau record avec des dépenses de 2,2 milliards $ US (2,9 milliards $ CA).

Les dix plus gros transferts de janvier 2023

1. ENZO FERNANDEZ

Photo AFP

De Benfica (POR) à Chelsea (ANG)

107 millions £ (175,4 M$ CA)

2. MIKHAILO MUDRYK

Capture d'écran tirée du site CHELSEA

De Shakhter Donetsk (UKR) à Chelsea (ANG)

61,5 millions £ (100,8 M$ CA)

3. ANTHONY GORDON

Photo AFP

D’Everton (ANG) à Newcastle (ANG)

40,2 millions £ (65,9 M$ CA)

4. CODY GAKPO

Photo AFP

De PSV Eindhoven (P-B) à Liverpool (ANG)

37,2 millions £ (60,9 M$ CA)

5. BENOÎT BADIASHILE

Photo d'archives, AFP

D’AS Monaco (FRA) à Chelsea (ANG)

33,4 millions £ (54,6 M$ CA)

6. NONI MADUEKE

Photo d'archives, AFP

De PSV Eindhoven (P-B) à Chelsea (ANG)

30,8 millions £ (50,5 M$ CA)

7. MALO GUSTO

Photo d'archives, AFP

De Lyon (FRA) à Chelsea (ANG)

26,4 millions £ (43,3 M$ CA)

8. GEORGINO RUTTER

Photo tirée du site BUNDESLIGA

De TS Hoffenheim (ALL) à Leeds United (ANG)

24,6 millions £ (40,3 M$ CA)

9. JAKUB KIWIOR

Photo d'archives, AFP

De Spezia (ITA) à Arsenal (ANG)

22,03 millions £ (36,1 M$ CA)

10. LEANDRO TROSSARD

Photo AFP

De Brighton (ANG) à Arsenal (ANG)

21,2 millions £ (34,6 M$ CA)

Les dix joueurs les plus chers de l’histoire

1. NEYMAR

Photo AFP

De Barcelone (ESP) à Paris Saint-Germain (FRA)

222 millions € (320,9 M$ CA)

2017

2. KYLIAN MBAPPÉ

Photo AFP

D’AS Monaco (FRA) à Paris Saint-Germain (FRA)

180 millions € (260,2 M$ CA)

2018

3. PHILIPPE COUTINHO

De Liverpool (ANG) à Barcelone (ESP)

145 millions € (209,6 M$ CA)

2018

4. JOAO FÉLIX

De Benfica (POR) à Atlético Madrid (ESP)

126 millions € (182,2 M$ CA)

2019

5. ANTOINE GRIEZMANN

D’Atlético Madrid (ESP) à Barcelone (ESP)

120 millions € (173,5 M$ CA)

2019

6. JACK GREALISH

D’Aston Villa (ANG) à Manchester City (ANG)

117 millions € (169,2 M$ CA)

2021

7. ROMELU LUKAKU

D’Inter Milan (ITA) à Chelsea (ANG)

115 millions € (166,3 M$ CA)

2021

8. ENZO FERNANDEZ

De Benfica (POR) à Chelsea (ANG)

121 millions € (175,4 M$ CA)

2023

9. OUSMANE DEMBÉLÉ

De Borussia Dortmund (ALL) à Barcelone (ESP)

105 millions € (151,8 M$ CA)

2017

9. PAUL POGBA

De Juventus (ITA) à Manchester United (ANG)

105 millions € (151,8 M$ CA)

2016

10. EDEN HAZARD