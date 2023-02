Remercier à genoux Bobby Hull

C’est tellement évident. Maurice Richard s’est fait exploiter toute sa vie par le Canadien de Montréal. Exploiter et mépriser trop souvent.

Émile Bouchard a été volé. Jean Béliveau a dû travailler toute sa carrière pendant l’été pour la Brasserie Molson pour obtenir les dollars qu’il méritait à chaque présence sur la patinoire.

Jacques Plante, Doug Harvey, Jean-Claude Tremblay, tous exploités et traités comme des possessions personnelles par les propriétaires.

Ailleurs, Gordie Howe, Bobby Orr, Bobby Hull, Frank Mahovlich et tous les grands joueurs qui ont bâti des arénas dans les villes.

Et les propriétaires, grâce à la complicité d’un véritable fraudeur comme Alan Eagleson, auraient pu continuer dans ce qui était le rêve de tous les capitalistes du monde. Un monopole.

Est arrivée l’Association mondiale de hockey. En octobre 1972.

Avec Gerry Cheevers des Bruins de Boston passé aux Crusaders de Cleveland. Avec Derek Stevenson, sauté pour quelques matchs dans l’AMH, avec Jean-Claude Tremblay, devenu capitaine et sauveur des Nordiques de Québec.

Mais le joueur qui a créé l’Association mondiale, celui qui lui a donné sa crédibilité, celui qu’on a puni en l’expulsant d’Équipe du Canada de hockey sur glace pour la Série du siècle contre l’Union soviétique, c’est Bobby Hull.

UN MILLION POUR HULL

Bobby Hull a reçu un bonus de 1 M$ US pour signer un contrat avec les Jets de Winnipeg. Ce bonus a été payé par toutes les équipes de la ligue. On avait compris que Bobby Hull allait sauver l’AMH.

Il a été d’une générosité sans limite pour les Jets, pour l’AMH et pour les fans. J’étais un jeune journaliste couvrant la politique régionale à temps partiel pour le Progrès-Dimanche dans la deuxième grande ville du Québec quand Hull est venu à Québec avec les Jets. Il avait appris des mots de français en « couchant avec de belles Québécoises », expliquait-il sans fausse gêne. C’était l’époque du Peace and Love, il faut dire, de Woodstock et de l’amour libre. Amour dans le sens de sexe, bien évidemment. C’était huit ans avec le sida.

Sauf que grâce à Hull et l’AMH, il a fallu que les propriétaires de la Ligue nationale cessent d’exploiter avec cupidité leurs bons joueurs. Ces derniers avaient dorénavant une option. Ils ont été des dizaines et des dizaines, dont Réjean Houle et Marc Tardif, à doubler leur salaire en « sautant » dans l’Association mondiale.

Les propriétaires voulaient tellement restaurer leur lucratif monopole qu’après huit saisons de l’Association mondiale, ils ont accepté des équipes de l’AMH dans leur ligue pour mettre fin à cette compétition.

LE BARRAGE ÉTAIT DÉFONCÉ

Mais il était trop tard. Leur complice Alan Eagleson, qui a trahi Bobby Orr entre autres, a été remplacé par de vrais chefs syndicaux et l’équilibre entre les revenus des joueurs et ceux de la Ligue a fini par être atteint.

Remarquez que les vrais agents d’aujourd’hui sont peut-être devenus trop forts et que certains joueurs, qui gagnent des millions par année en se traînant les pieds et en donnant très peu en retour aux partisans et à leur équipe, engraissent leur steak en ne foutant rien.

Faites le tour de la liste de payes du Canadien et dites-moi quels sont ceux qui valent vraiment les millions qu’on leur verse ?

LE PIONNIER

Mais ils sont gras durs et ils devraient remercier Bobby Hull. C’est lui qui a tenu tête à Bill Wirtz et aux Blackhawks de Chicago. C’est lui qui est allé passer ses hivers à Winnipeg et quelques nuits à Québec.

En se rendant à la banque pour investir leurs millions, ils devraient avoir une pensée pour cet homme imparfait qui utilisait un bâton « banane » et qui faisait peur aux gardiens qui se faisaient petits devant leur but.

Bobby Hull le pionnier et le libérateur, salut.

Un médecin dans l’avion

Le docteur Martin Lapointe, un des jeunes urgentistes qui m’ont aidé dans les années 1990 à écrire Urgence, a la piqûre de l’écriture. Il a conçu une série dont le concept sera présenté dans les prochains mois à Netflix, intitulée High Blood Pressure.

C’est l’histoire d’un médecin qui craque dans son urgence un soir de gros accidents et qui abandonne la profession. Il décide de partir avec un sac à dos et dit adieu à la médecine.

Évidemment, chaque semaine, il se retrouve dans des aventures où il doit sauver des vies. Théâtre, plage, avion...

LE Dr FRANCIS FONTAINE

En rentrant de Londres lundi, un appel a retenti. « Y a-t-il un médecin dans l’avion ? ». J’ai vu passer le docteur Francis Fontaine qui revenait de Londres. C’est le médecin d’Artur Beterbiev et de nombreux athlètes du Québec. D’ailleurs, il repart à Milan avec l’équipe de ski samedi prochain.

Mais ça n’arrête pas là dans le scénario digne de High Blood Pressure. Le malade, une violente crise d’asthme, était un admirateur d’Artur Beterbiev qui revenait de Londres après le combat. La jeune femme assise près de lui est une amie d’Artur et était à Wembley le samedi soir.

Quand le patient a été stabilisé, je suis allé demander au Dr Fontaine quel acteur il aimerait voir jouer son histoire. Il n’a pas compris la question...

J’ai pensé à Brad Pitt. Ou au Québec à Peter Miller.

Ça peut toujours être Sébastien Delorme ou Roy Dupuis.