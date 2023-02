Si tu souhaites devenir inspecteur en bâtiment ou encore estimateur en construction, l’Institut Grasset propose le programme qu’il te faut pour te permettre d’y arriver.

Nos formations sont branchées sur la réalité du marché et sont conduites par des chargés de cours expérimentés qui travaillent en étroite collaboration avec les acteurs de l’industrie.

On te les présente :

DEC en spécialisation de l’estimation de la construction :

Tu pourras exercer la profession d’estimateur en construction, dans les secteurs résidentiel, institutionnel, commercial ainsi qu’industriel. Tu seras outillé pour préparer des estimations, des appels d’offres, analyser des examens, négocier des contrats, produire de rapports, gérer des projets, et bien plus!

Taux de placement : Entre 96% et 100%

DEC en spécialisation en évaluation immobilière :

Tu as envie d’un métier qui requiert des données précises? Tu as le souci du détail, une grande capacité d’observation et tu aimes travailler en équipe? Ce DEC est pour toi. Tu auras toutes les compétences pour réaliser : l’inspection et le calcul de la valeur d’un immeuble, d’un terrain, d’un bâtiment pour les domaines résidentiel, agricole, commercial, industriel et institutionnel.

Taux de placement : Entre 96% et 100%

Techniques d’inspection en bâtiment :

Cette attestation d’études collégiales te permettra d’acquérir les compétences nécessaires à l’inspection d’un bâtiment d’habitation de 1 à 6 unités. Tu seras en mesure d’identifier les défauts d’un immeuble qui peuvent en diminuer l’usage ou la valeur ou bien qui présentent un risque pour la sécurité des occupants, et d’en faire un rapport à ton client.

