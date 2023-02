Soirée à la mémoire d’un emblème universitaire

Nul besoin de sortir le grand discours pour l’entraîneur Renaldo Maignan, jeudi soir, afin de motiver les joueuses de basketball de l’UQAM avant la rencontre prévue à domicile face au Rouge et Or de l’Université Laval. Elles savent toutes à quel point cette soirée dédiée à la mémoire de Véronique Laberge est spéciale.

Véronique n’avait que 36 ans quand, en août 2021, elle est décédée des suites d’un cancer du sein. Celle qui fut responsable des communications des Citadins, en plus d’agir notamment à titre de commentatrice des matchs de basketball de l’UQAM, était aussi une bonne amie de l’entraîneur.

« Véronique était un peu l’emblème pour les Citadins, elle était omniprésente pour toutes les équipes sportives de notre programme, a indiqué Maignan, avec émotion. C’était aussi une amie personnelle et je peux dire qu’on a perdu une belle lumière. On va essayer de jouer en son honneur. Sa présence nous manque. »

« Elle était tellement impliquée, c’était notre rayon de soleil ici, a pour sa part qualifié la joueuse Alexe Dufresne, qui évolue avec les Citadins depuis six ans. Tu ne pouvais pas être malheureuse quand tu voyais Véronique Laberge. »

Une bannière et un Fonds

En plus du dévoilement d’une bannière commémorative, les Citadins visent la création du « Fonds Esprit Citadin – Véronique Laberge ». Celui-ci entend créer une bourse annuelle, récompensant un athlète « pour son apport tant dans son sport que dans sa performance académique » et soulignant au passage sa combativité à surmonter des épreuves.

Une campagne de financement est en cours. Il est possible de faire un don sur le web : https://citadins.uqam.ca/fonds-esprit-citadins-veronique-laberge/.

►En plus du match de l’équipe féminine, dès 18 h, la formation masculine sera aussi en action, à compter de 20 h, également contre le Rouge et Or.