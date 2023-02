Fan inconditionnel et passionné de baseball, l’humoriste Maxim Martin a donné un spectacle dans le cadre du Spectacle-bénéfice de l’Académie de baseball du Canada au Théâtre Marcellin-Champagnat de Laval. Les profits de l’événement, qui a été organisé par Kevin Young et les joueurs de l’ABC, serviront à réduire les frais pour les tournois aux États-Unis ainsi que d’autres dépenses.

Photo fournie par Pascale Vallée

Russell Martin est en compagnie d’Abraham Toro, des Brewers de Milwaukee, qui a été invité à la Classique de Baseball, Maxim Martin et Marc-Antoine Bérubé, directeur exécutif de l’ABC.

Photo fournie par Pascale Vallée

En 2022, 13 joueurs qui sont passés par le programme de l’ABC ont trouvé un collège américain. On voit ici des joueurs de l’édition 2023, Jacob Sigouin, Jacob Wallace et Félix-Antoine Verstricht en compagnie de Maxim Martin.

Photo fournie par Martin Alarie

Russell Martin est en compagnie du groupe d’entraîneurs de l’ABC, Kevin Young, Benjamin Pelletier, coordonnateur des frappeurs, Karl Gélinas, coordonnateur des lanceurs et entraîneur-chef U17 de l’ABC, et Mathieu Dion, coordonnateur des avant-champs et entraîneur-chef U16 de l’ABC.

Photo fournie par Pascale Vallée

La scolarité, c’est important au sein des joueurs de l’ABC. Ici, l’ancien receveur Russell Martin est entouré de Rémi Lemay, Charles Lavigne et Olyvier Deschamps.

Photo fournie par Martin Alarie

L’excellent receveur Russell Martin est entouré des receveurs de l’ABC, Justin Anctil, Franco Riposo, Zachary Major, Deiten Lachance et Tommy Caya.

Photo fournie par Roxanne Beaudoin

Les bâtons B45 à l’effigie de l’ABC ont été réalisés par la talentueuse artiste peintre Roxanne Beaudoin.

