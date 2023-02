Voici quelques conseils à mettre en application pour les inscriptions, du préscolaire à l’université.

Voici déjà venu le temps de penser à la rentrée de l’année scolaire 2023-2024, puisque les inscriptions et demandes d’admission sont en cours pour plusieurs niveaux d’études. Avec une bonne préparation, cette étape n’en sera que facilitée. Quelques conseils à mettre en application pour les inscriptions, du préscolaire à l’université.

Selon la région où l’on habite et l’école que fréquentera notre enfant (ou soi-même) et le degré de scolarité, la période d’inscription se déroulera à des moments différents.

En route vers le préscolaire, primaire et secondaire

On se renseigne rapidement, surtout pour le préscolaire et le primaire qui requièrent une action plus rapide. Ceci afin d’accélérer le processus et d’assurer une place à son enfant. On garde en mémoire qu’au préscolaire, au primaire et au secondaire, la priorité d’admission est souvent attribuée aux élèves qui habitent sur le territoire de l’école.

Pour ces trois niveaux, les documents originaux exigés seront à peu près les mêmes : des preuves de l’adresse du domicile des parents, des preuves d’identité de l’enfant (qu’il soit né au Canada ou à l’extérieur du pays), un bulletin scolaire, s’il y a lieu. Pour les nouveaux arrivants, certaines formalités distinctes peuvent être appliquées. Ici aussi, on s’informe auprès des ressources concernées.

Du côté des CFP, cégeps et universités

Pour les CFP (centres de formation professionnelle) et les centres d’éducation aux adultes, les documents à fournir seront indiqués à l’inscription. Les pièces justificatives requises sont déterminées par l’établissement de formation. Du côté des cégeps, bien que la date limite de demande d’admission pour l’automne 2023 (débutant en août) soit le 1er mars, on mentionne que celle pour les programmes à fortes demandes a été fixée au 1er février. Pour faire sa demande, on se tourne vers le cégep qui offre la formation choisie; la procédure à suivre n’est pas nécessairement la même d’une institution à l’autre.

Enfin, pour une demande d’admission à l’université, les dates limites varient selon l’endroit, le cycle, le statut de candidature, le programme, ainsi que les trimestres du début des études. Tout comme pour le cégep, il peut s’avérer difficile d’accéder aux programmes contingentés. Il s’agit de programmes où la demande est plus forte que le nombre de places disponibles. Une sélection est alors effectuée, souvent basée sur l’excellence du dossier scolaire.

Choix et méthode

Dans la foulée des directives à effectuer pour une inscription ou une demande d’admission, une approche méthodique est de rigueur. Certains papiers officiels exigés devront passer par les étapes de demande et de réception qui peuvent entraîner des délais.

À chaque niveau de scolarité, l’enfant, l’élève ou l’étudiant est appelé à expérimenter un nouveau milieu de vie, une nouvelle façon d’apprendre. Il importe d’accompagner l’enfant à bien se préparer pour chacune de ces étapes. Par exemple, l’entrée en maternelle demandera à celui-ci de nouveaux apprentissages, tout comme l’arrivée au primaire, puis au secondaire.

Par la suite, pour le cégep et l’université, l’étudiant aura à faire des choix déterminants qui le mèneront vers son futur métier. Il en va de même pour le centre de formation professionnelle aux adultes.